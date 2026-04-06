Du willst dein Grätzel mal ganz anders erleben? Dann schnapp dir dein Handy, ein paar Freunde und los geht’s! Die CityChallenge DIY-Touren machen aus bekannten Orten spannende Gesundheits-Abenteuer. Mit neuen Routen in drei Bezirken warten jetzt noch mehr Challenges, Bewegung und Überraschungsmomente auf dich.

Rätseln, bewegen, entdecken im eigenen Bezirk

Im Resselpark über das eigene Wohlbefinden nachdenken, im MQ knifflige Aufgaben meistern oder am Kutschkermarkt dem Gemüseständen nähere Aufmerksamkeit schenken – die CityChallenge DIY-Touren mixen bekannte Plätze in deinem Bezirk mit cleveren Challenges.

Entwickelt wurden sie von Jugendlichen für Jugendliche und sprechen zwei Altersgruppen an: 12–14 und 15–19 Jahre. Die App Actionbound führt euch von Station zu Station, wo ihr Aufgaben lösen könnt, Fragen beantwortet und Mini-Challenges absolviert. Ganz nebenbei erfahrt ihr, wo Jugendtreffs, Bibliotheken oder Beratungsangebote eurem Alltag echten Mehrwert bringen.

Gesundheitsthemen, die euch wirklich interessieren

Die Touren machen nicht nur Spaß, sie geben auch wertvolle Inputs für euer eigenes Wohlbefinden. Wie geht man mit Hitze in der Stadt um? Was hilft bei Stress? Wie schläft man besser? Und was bedeutet klimafreundliches Verhalten im Alltag?

In Wieden, Neubau und Währing sind diese Themen besonders stark eingebunden – und zwar so, dass sie im Team sportlich oder kreativ erlebt werden können. Die CityChallenge eröffnet neue Blickwinkel aufs eigene Umfeld und macht Gesundheit zum spannenden Wissensspiel.

Für Schule, Jugendtreff oder einfach zwischendurch

Ideal für Projekttage, Klassenausflüge oder chillige Nachmittage: Die CityChallenge DIY ist ganzjährig in mittlerweile 15 Bezirken verfügbar. Einfach die App downloaden, Bezirk auswählen und losstarten. Wer beim ersten Durchgang Unterstützung haben möchte, kann sich außerdem ans Projektteam wenden: citychallenge@wig.or.at