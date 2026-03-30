Das Besondere an „Straight Up“ ist der reduzierte Ansatz. Statt einer umfangreichen Barkarte stehen monatlich vier ausgewählte Daiquiri-Variationen im Mittelpunkt. Im März reichte die Bandbreite vom bewährten Classic Daiquiri bis hin zu kreativen Interpretationen.

Der Klassiker zeigt sich dabei von seiner besten Seite: frisch, klar und ohne Schnickschnack. Auch der Strawberry Daiquiri überzeugt – fruchtig, leicht verspielt und dennoch präzise in der Umsetzung.

Spannender wird es bei den ausgefalleneren Varianten: Das Hemingway Special kombiniert Pink Grapefruit und Maraschino zu einer angenehm herben Note. Der Umami Daiquiri wiederum überrascht mit Tiefe und Komplexität – dank Appleton Estate 12 und hausgemachtem Umami Cordial. Eine ungewöhnliche, aber gelungene Ergänzung: ein Parmesan-Chip als Garnitur.

Afterwork mit Ausblick

„Straight Up“ steht für unkomplizierten Genuss in entspannter Atmosphäre. Ohne große Auswahl, dafür mit umso mehr Fokus auf Qualität und Handwerk. Gerade unter der Woche bietet sich damit ein neuer Hotspot für alle, die den Tag stilvoll ausklingen lassen möchten – fernab vom klassischen Feierabendtrubel.

Neue Karte ab April

Wer neugierig geworden ist, darf sich bereits auf die nächste Runde freuen: Ab 1. April wartet eine neue Drink-Auswahl, die erneut mit kreativen Ideen aufwartet. „Straight Up“ findet jeden Mittwoch ab 15 Uhr in der Cayo Coco Rooftop Bar im The Hoxton, Vienna statt.

Öffnungszeiten Cayo Coco:

Montag bis Donnerstag: 15:00–00:00 Uhr

Freitag & Samstag: 15:00–01:00 Uhr

Sonntag: 15:00–23:00 Uhr