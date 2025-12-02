Am 3. Dezember 2025 um 19 Uhr öffnet der Festsaal des Amtshauses (Karl‑Borromäus‑Platz 1-3, 1030 Wien) seine Türen für ein besonderes Konzert. Unter dem Motto „Strauss & Co“ erklingen Werke von Johann Strauss (Sohn), Richard Strauss und Franz Lehár — jenseits ausgetretener Pfade, mit selten gespielten Stücken und musikalischer Eleganz. Der Eintritt ist frei, eine freiwillige Spenden erbeten.

Kurztrip in die Wiener Klangwelt

Wenn der Winter Einzug hält und die Adventkerzen flackern, dürfen Walzer, Operette und Tanz nicht fehlen. Im Rahmen des Jubiläumsjahres Johann Strauss 2025 Wien feiert der Verein ADAM Kunst & Kulturverein mit diesem Festkonzert ein kleines, aber feines Hörerlebnis. Die Programmauswahl verspricht nicht nur die beliebten Melodien des Walzer‑Königs, sondern auch selten Gehörtes und überraschende Klangfarben.

Strauss-Ära lebt wieder auf

Mit auf der Bühne stehen renommierte Solisten und Musiker, darunter die international gefeierte Sopranistin Assia Davidov. Ihre Karriere begann weit entfernt von Wien, in Usbekistan. Heute zählt sie mit über 40 Rollen in ihrem Repertoire zu den stilsicheren Interpretinnen klassischer Oper und Operette. Ergänzt wird der Auftritt von Pianisten, Streich‑ und Cello‑Instrumentalisten sowie Tänzern, eine Kombination, die für authentische Gänsehaut sorgt und den Glanz der traditionellen Strauss‑Ära aufleben lässt.

Strauss & Co

Werke von Johann Strauss (Sohn), Richard Straus und Franz Léhar

3. Dezember, 19 Uhr

Festsaal im Amtshaus Landstraße

Karl‑Borromäus‑Platz 1-3, 1030 Wien

adamartists.com