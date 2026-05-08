Immer mehr Menschen fahren E-Autos und für all diese gibt es jetzt eine sehr gute Nachricht. Vor allem, wenn sie im 3. Bezirk unterwegs sind. Finden sich doch auf der Erdberger Lände 26 sowie der Erdbergstraße 182 zwei neue Schnellladeparks. Das Besondere: Sie haben eine Leistung von bis zu 400 kW. Bei heutigen Elektroautos sind dadurch Reichweiten von über 300 km in 15 Minuten möglich. Die Schaffung dieser Schnellladeparks ging auf einen Antrag der SPÖ Landstraße in einer BV-Sitzung zurück.

Bei einem Besuch des Schnellladeparks in der Erdberger Lände 26 konnten sich Philipp Tzaferis, Klubobmann SPÖ-Landstraße sowie Robert Boden, Bezirksrat SPÖ-Landstraße mit Sascha Zabransky, David Berger und Paul Gredler-Oxenbauer (alle Wien Energie) ein Bild von der ausgezeichneten Auslastung des Standorts machen.