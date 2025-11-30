Ob Sterne, Herzen oder Drachen – gemeinsam mit INGO, den Drachen-Maskottchen macht das Keksbacken gleich doppelt so viel Spaß. Die Kinder können am 5. 12. von 14 bis 17 Uhr direkt im INTERSPAR-Restaurant Teig ausrollen, Ausstechformen ausprobieren und ihre Kunstwerke bunt dekorieren. Alle Backzutaten werden kostenfrei zur Verfügung gestellt und die selbstgemachten Kekse dürfen anschließend natürlich mit nach Hause genommen werden.

Als besonderes Highlight erhält jedes Kind eine süße Kochmütze – perfekt für kleine Küchenprofis! Zusätzlich gibt es eine INGO-Schürze und Ausstechformen gratis dazu, solange der Vorrat reicht. Außerdem steht der drachenstarke Freund der Kinder für Erinnerungsfotos bereit.

In Wien bietet sich gleich zweimal die Gelegenheit gemeinsam mit INGO zu backen:I

INTERSPAR-Restaurant Wien-Simmering, HUMA ELEVEN, Landwehrstraße 6, 1110 Wien, Wien

INTERSPAR-Restaurant Wien Donauzentrum, Donaustadtstraße 1, 1220 Wien, Wien

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Einfach vorbeikommen!