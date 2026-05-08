Ein Hauch von Barcelona mitten in Favoriten: Zwischen Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße und Neilreichgasse ist Wiens erstes Supergrätzl entstanden – nach dem Vorbild der sogenannten Superblocks in Barcelona. Das heißt: Kein Durchzugsverkehr mehr, dafür viel Begrünung und Platz zum Verweilen und Spielen. Straßen wurden zu Einbahnstraßen, Kreuzungen abgesperrt. Das bringt Verkehrsberuhigung. In den vergangenen zwei Jahren wurde auf Hochtouren gearbeitet, um das neue Supergrätzl zu entsiegeln, begrünen und zu kühlen.

Im Detail: Im neuen Supergrätzl Favoriten sorgen mehr als 60 neue Bäume und 94 Grünflächen für deutlich mehr Abkühlung und Schatten. Außerdem gibt es für die Bewohner mehr Platz im Freien. Rund um die Mittelschule Herzgasse ist eine große Fußgängerzone entstanden. Diese bietet den Schulkindern ein sicheres und begrüntes Umfeld und ist ein attraktiver Treffpunkt für die Nachbarschaft. Hier gibt es Sitzgelegenheiten, schattenspendende Pergolen und Spielgeräte sowie Wasserspiele. Wo früher Asphalt war, gibt es Pflastersteine, die sich im Sommer weniger aufheizen. Auch Ziegelsteine kommen hier als Bodenbelag zum Einsatz. Sie verweisen auf die Geschichte des 10. Bezirks, der früher für seine Ziegel-Produktion bekannt war.

Kern der Transformation zum Supergrätzl ist die Verkehrsberuhigung: Der Autoverkehr an den Kreuzungen wird auf die umliegenden Hauptstraßen geleitet. Anrainern profitieren von weniger Verkehr im Wohngebiet, einer geringeren Lärmbelastung und mehr Sicherheit im Grätzl. Weiters dürfen sich Kinder und Jugendliche über Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten freuen: 8 neue Spielgeräte und 3 begrünte Pergolen schaffen Orte zum Spielen und Verweilen.

Großes Fest am 8. Mai

Das größte urbane Wohnzimmer der Stadt ist fertig und das wird gefeiert! Über 7.000 Quadratmeter wurden im „Supergrätzl“ im Herzen Favoritens entsiegelt und begrünt, mehrere Straßenzüge verkehrsberuhigt und vom Durchzugsverkehr befreit. Das Gebiet rund um die Schule in der Herzgasse mitten im 10. Bezirk wurde in ein urbanes Freiluft-Wohnzimmer für die ganze Nachbarschaft verwandelt. Das wird am 8. Mai, ab 12 Uhr in der der Herzgasse 23 – 27 mit einem großen Nachbarschaftsfest gefeiert, Jeder ist dazu herzlich eingeladen und es wartet ein dichtes Programm. Darunter

Musik und Tanz mit Vereinen aus dem Grätzl und Live DJ

Animationsprogramm für Kinder und Jugendliche

Austropop mit Martin Weninger

Speisen und Getränke von Lokalen aus dem Grätzl

Info-Spaziergänge mit Stadtplanern

Einfach vorbeikommen und die Eröffnung von Wiens erstem Supergrätzl mitfeiern.