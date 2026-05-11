Mit dem Frühling erwacht in der Therme Wien eine besondere Leichtigkeit. Die warmen Sonnenstrahlen laden dazu ein, den Thermenbesuch wieder stärker ins Freie zu verlegen. Gartenliegen, frische Drinks und entspannte Momente unter blauem Himmel machen den Aufenthalt zum kleinen Urlaub zwischendurch.

Sonne, Drinks und Entspannung im Garten

Wenn die Temperaturen steigen, zeigt sich die Therme Wien von ihrer besonders luftigen Seite. Auf den großzügigen Außenflächen warten bequeme Liegen auf Sonnenanbeter. Das sanfte Plätschern des Wassers, kombiniert mit der entspannten Atmosphäre, schafft einen Ort der Ruhe mitten in der Stadt.

Der neue Cocktail-Van sowie die Sommerbar sorgen dabei für erfrischende Abwechslung. Besonders beliebt ist der neue Heidelbeer-Mojito, der mit fruchtiger Note und leichter Süße echtes Urlaubsfeeling aufkommen lässt. Auch kleine kulinarische Snacks laden dazu ein, den Tag genussvoll zu begleiten – für eine Pause zwischen Sauna, Bad und Sonne.

Relax! Tagesurlaub und eine smarte Auszeit

Für alle, die sich eine besonders komfortable Auszeit gönnen möchten, bietet der Relax! Tagesurlaub ein durchdachtes Rundum-Paket. Der gesamte Thermentag wird dabei zu einem persönlichen Wohlfühlerlebnis: inklusive Sauna, reservierter Liege in der Relax! Lounge und einem Gourmetgutschein für die Thermengastronomie. So lässt sich der Aufenthalt individuell gestalten – ob ausgedehntes Saunieren, ruhiges Lesen oder einfach bewusstes Nichtstun.

Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Vorteile wie Rabatte auf Massagen und Einkäufe im Thermenshop, die den Wohlfühltag zusätzlich abrunden. Wer gezielt etwas für Körper und Geist tun möchte, findet außerdem ein breites Spektrum an individuellen Massageangeboten, die auf persönliche Bedürfnisse abgestimmt werden.

Auch der spontane Besuch bleibt unkompliziert: Tickets können bequem online gebucht werden, sodass auch an stark frequentierten Frühlingstagen der Zugang gesichert ist. Die Therme Wien verbindet damit moderne Servicequalität mit echter Erholungsatmosphäre – mitten in der Stadt und doch weit weg vom Alltag.

thermewien.at