Was haben Bruce Lee, Chuck Norris und Jackie Chan gemeinsam? Sie sind alle Meister der Kampfkunst! Sie sind fasziniert von ihrem Können? Kommen Sie zum Tag der offenen Tür am 8. Oktober und entdecken Sie was in Ihnen steckt!

Mit YU-Taekwondo werden Sie beweglicher, stärken Ihre Kondition, schulen Ihre Konzentration, stretchen Ihren Körper, lernen sich zu verteidigen und gewinnen mehr Lebensfreude – probieren Sie es einfach aus! YU-Taekwondo ist auch der perfekte Sport für die gesamte Familie. So können Sie gemeinsam mit Ihren Kindern an jeden Standort zeitgleich trainieren und nutzen die Zeit für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Lernen Sie Taekwondo beim Schnuppertraining ganz unverbindlich kennen und sichern Sie sich einen 50€ Gutschein bei einer Anmeldung!

Wo? YU-Teakwondo, Geiselbergstraße 28, 1110 Wien

Wann? Samstag, den 8.Oktober ab 11:00 Uhr

Schnuppermöglichkeiten:

11.00 Uhr: Kleinkinder (3-6 Jahren)

12.00 Uhr: Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche

13.00 Uhr: Familien

14.00 Uhr: Erwachsene und Senioren

yu-taekwondo.at/taekwondo-gratis-ausprobieren