Mitten im 9. Bezirk, unweit der Votivkirche, hat sich ein lang gehegter Traum erfüllt: Der vierfache Staatsmeister, TV-Publikumsliebling und Tanzprofi Dimitar Stefanin hat am Samstag, dem 11. April 2026, seine eigene Tanzschule eröffnet. Gemeinsam mit Broadway-erfahrener Tänzerin Alexandra Scheriau lädt er nun in die neuen Räumlichkeiten in der Schwarzspanierstraße 15.

Die großzügige Location im Herzen Wiens soll mehr sein als nur ein Ort zum Tanzen: Hier wollen die beiden Profis Wiener Tradition mit moderner Bewegungskultur verbinden – mit viel Herz, Individualität und höchster Professionalität.

Begegnung, Bewegung und ganz viel Gefühl

Das Konzept ist klar: Die Tanzschule versteht sich als Treffpunkt für alle, die Freude an Musik und Bewegung haben – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Besonders wichtig ist den beiden Gründern die persönliche Atmosphäre. „Ein Ort der Begegnung“, wie sie betonen, an dem der Spaß nie zu kurz kommt.

Tag der offenen Tür lockte zahlreiche Tanzfans

Schon am Eröffnungstag zeigte sich, wie groß das Interesse ist: Beim Tag der offenen Tür konnten Besucherinnen und Besucher in unterschiedlichste Tanzstile hineinschnuppern. Workshops zu Bachata, Lindy Hop und Mambo sorgten für volle Tanzflächen und begeisterte Gesichter.

Promi-Auflauf bei der Dancing-Stars-Party

Am Abend wurde dann stilvoll weitergefeiert: Bei der großen Dancing-Stars-Party traf sich die heimische Prominenz zum ausgelassenen Tanzen. Ein humorvoller Workshop – inspiriert vom Kosmos des Eurovision Song Contest – brachte selbst erfahrene Gäste ins Schwitzen und sorgte für zahlreiche Lacher und charmante Hoppalas.

Ob sie am Ende alle den „Tanzschein“ bestanden hätten, bleibt offen – der Spaßfaktor war jedenfalls garantiert.

Bekannte Gesichter auf dem Parkett

Für glanzvolle Momente sorgten auch zahlreiche prominente Gäste, darunter Musicalstar Maya Hakvoort, Sängerin Missy May, Boxer Marcos Nader sowie Politikerin Eva Glawischnig. Auch Publikumslieblinge wie Marika Lichter, Georgi Makazaria, Tamara Mascara oder Verena Scheitz ließen sich das Event nicht entgehen.