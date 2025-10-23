Bei „Alice im Dumbapark – Der märchenhafte Lichterwald“ erwartet die Besucher eine außergewöhnliche Reise durch eine Welt voller Magie, Rätsel und Überraschungen. Auf einem rund 900 Meter langen Rundweg tauchen Gäste in verschiedene Kapitel des Abenteuers ein – jedes Mal durch einen neu gestalteten Tunnel, der als Übergang in die nächste Traumwelt inszeniert ist. Dort warten zauberhafte Rätselpfade, die geheimnisvolle Grinsekatze, der große weiße Hase und natürlich die Herzkönigin, deren Labyrinth mit kniffligen Stationen herausfordert.

Reich gedeckter Tisch

Ein besonderes Highlight ist die Mad Teeparty: Hier können Besucher an einem reich gedeckten Tisch Platz nehmen, Erinnerungsfotos machen und sich selbst wie mitten im Wunderland fühlen. Auch kulinarisch wird es märchenhaft, mit Zaubertrank und Wunderkeks, die das berühmte „Größer- und Kleinerwerden“ spielerisch erlebbar machen.

Außen und Innen

Neben dem Lichterwald bietet Alice im Dumbapark auch einen stimmungsvoll gestalteten Indoor-Bereich: Das Schmetterlingshaus wird Teil der Traumreise, das Foyer erstrahlt mit einer kunstvollen Ballon-Installation, und für die jüngsten Besucher gibt es eine Wunderland-Hüpfburg. Insgesamt sorgen dutzende leuchtende Pilze, sprechende Tiere und schwebende Fantasiewesen für eine Welt aus Licht, Nebel, Farbe und Raum.

Infos: www.dumbapark.at