Unter dem Motto „Bring’s mit. Nimm’s mit. Lern jemanden kennen.“ wird das Stadtteilmanagement an drei Freitagnachmittagen zum lebendigen Treffpunkt für Austausch, Wiederverwendung und Begegnung. Ob Kinderspielzeug, Kleidung, Bücher, Spiele, Geschirr oder kleine Möbelstücke – alles, was zuhause nicht mehr gebraucht wird, kann hier ein neues Zuhause finden.

Die Tauschmärkte verbinden Nachhaltigkeit mit Nachbarschaftspflege: Statt Dinge ungenutzt aufzubewahren, werden sie im Sinne der Kreislaufwirtschaft weitergegeben – direkt im Stadtteil. Gleichzeitig entsteht Raum für Gespräche, neue Kontakte und gemeinsames Engagement.

„Mit dem Tauschmarkt schaffen wir einen niederschwelligen Treffpunkt für die Nachbarschaft. Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen – beim Weitergeben von Dingen ebenso wie beim persönlichen Austausch im Grätzl“, so GB*Stadtteilmanagerin Beatrix Vogler-Kautz.

Termine 2026

Freitag, 10. April 2026

Freitag, 22. Mai 2026

Freitag, 19. Juni 2026

jeweils von 15 bis 18 Uhr

Ort: Vor und im GB*Stadtteilmanagement Atzgersdorf/In der Wiesen

Gastgebgasse 8/1, 1230 Wien

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle sind herzlich eingeladen, gut erhaltene Gegenstände mitzubringen und vor Ort zu tauschen oder zu verschenken.

Neues Angebot: GB*Leihladen – „Leihen statt Kaufen”

Parallel zum Tauschmarkt steht während der Veranstaltung auch der neue GB*Leihladen im GB*Stadtteilmanagement zur Verfügung – eine „Bibliothek für Dinge“, bei der praktische Alltagsgegenstände kostenlos ausgeliehen werden können. Nach einmaliger Anmeldung mit Lichtbildausweis können Nachbarinnen und Nachbarn nützliche Gegenstände für Haus, Garten, Freizeit oder Feste ausborgen statt neu zu kaufen.

Zum Sortiment zählen zum Beispiel Dampfreiniger, Kreissäge oder Raclette-Set und viele weitere Dinge, die man nur selten braucht – ideal für Projekte in den eigenen vier Wänden, gemeinsame Aktivitäten oder gemütliche Abende in der Nachbarschaft.