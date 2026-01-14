Bei DJ-Sounds, Live-Violine und entspannter Atmosphäre zeigte der Kaffeeröst-Marktführer, was die Gäste am 23. Jänner in der Hofburg erwarten dürfen – inklusive der Premiere dreier exklusiver Signature-Kaffeecocktails.

Starke Partnerschaft für Wiener Genusskultur

Für Tchibo ist die Zusammenarbeit mit dem Traditionsball ein Herzensprojekt. „Kaffee liegt in unserer DNA. Wir freuen uns, auch 2026 wieder Kaffeekompetenz, Gastfreundschaft und moderne Genussmomente in die Hofburg zu bringen“, betont Paul Unterluggauer, Geschäftsführer von Tchibo Österreich.

Auch seitens der Ballorganisation ist die Freude groß: Kommerzialrat Wolfgang Binder spricht von einer „authentischen Partnerschaft voller Leidenschaft für Wiener Kaffeekultur“, während der künstlerische Leiter Christof Cremer das Motto „Die Kunst der Gemütlichkeit“ hervorhebt – ein Stil, den das neue „Tchibo café varieté“ perfekt verkörpern soll.

Premiere für drei neue Kaffeecocktails

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Präsentation der drei eigens entwickelten Signature-Cocktails. Gemeinsam mit Motto Catering entstanden Espresso Gin & Tonic, Espresso Martini und Negroni au Café – kreative Kombinationen aus Tchibo Espresso und feinen Aromen. Diese Drinks sollen die Ballgäste stilvoll durch die Nacht begleiten.

Ebenso vorgestellt wurde die exklusive Kaffeeröstung für die Herrenspende des 67. Kaffeesiederballs – ein aromatisches Dankeschön, das Wiener Tradition und moderne Röstkunst verbindet.

Das „Tchibo café varieté“: Ein Rückzugsort voller Atmosphäre

Am Ballabend verwandelt sich das historische Künstlerzimmer der Hofburg in eine elegante Kaffee-Oase. Live-Musik sorgt für Stimmung, während erfahrene Barkeeper direkt vor den Augen der Besucher die neuen Cocktails mixen. Zwischen klirrenden Gläsern, intensiven Espressodüften und sanften Melodien entsteht eine Atmosphäre, die den Kaffee als Kulturerlebnis neu interpretiert.

Brücke zwischen Tradition und Innovation

Mit seinem Engagement beim 67. Kaffeesiederball setzt Tchibo ein deutliches Zeichen: Kaffee kann elegant, kreativ und überraschend innovativ sein. Und wenn in der Hofburg „Alles Walzer“ erklingt, heißt es heuer auch: Alles Kaffee.