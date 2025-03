Letzte Chance: “Teach For Austria” sucht neue Fellows

Noch bis zum 9. März haben engagierte Hochschulabsolvent:innen die Möglichkeit, sich für das Social Leadership Programm von Teach For Austria zu bewerben. Gesucht werden motivierte Young Professionals und Career Changer, die sich einer neuen Herausforderung stellen.

Bisher waren Fellows vor allem in Kindergärten und Mittelschulen im Einsatz. Ab dem Schuljahr 2025/26 erweitert Teach For Austria sein Programm um den Volksschul-Track in Wiener Ganztagesvolksschulen.

Intensive Ausbildung und Karrieremöglichkeiten

Während des zweijährigen Programms werden die Fellows durch regelmäßige Workshops, Seminare und Coachings begleitet. Sie entwickeln dabei Führungskompetenzen, Kommunikationsfähigkeit und Reflexionsvermögen. Das Programm umfasst:

730 Stunden Training und individuelles Coaching

Zweijährige Vollzeitanstellung ab September 2025 mit einem Bruttogehalt von 37.100 bis 47.600 Euro

Zugang zu einem starken Netzwerk aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft

Mitgliedschaft in der internationalen Teach For All-Community

Bildungsfairness als Ziel

Teach For Austria setzt sich seit 2012 für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem ein. Die Fellows arbeiten mit Kindern und Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen und tragen aktiv dazu bei, deren Bildungschancen nachhaltig zu verbessern.