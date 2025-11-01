Wenn Lernen zur Action wird, dann ist wieder Transformer-Zeit! Im November warten im TU Transformer spannende Experimente, kreative Bauaktionen und coole Games rund um Technik, Energie und Zukunft. Vom LEGO-Lab über Escape Games bis zum nachhaltigen 3D-Druck – hier wird ausprobiert, gelacht und gelernt. Und das Beste: Alle Workshops sind kostenlos, man muss sich nur rechtzeitig anmelden!

Zukunft aus LEGO & Logik: Kreativ bauen und denken

Beim „LEGO Future City – Open Lab“ (7., 14., 21. & 28. November) erschaffen Kinder und Eltern gemeinsam eine Stadt der Zukunft ganz aus LEGO! Ob fliegende Busse, Solardächer oder Wasserparks: eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das offene Bau-Labor lädt ein zum Mitgestalten, Basteln und Bauen. (Tipp: Es gibt eine Warteliste, also schnell sein!)

Parallel dazu wird in „Game on! – Informatik durch Spiele erleben“ (ebenfalls 7., 14., 21. & 28. November) gespielt, was das Zeug hält. Informatik-Studierende haben Brett- und Kartenspiele entwickelt, die zeigen, wie Computer denken und wie kreativ man Probleme lösen kann. Ganz ohne Formeln, aber mit jeder Menge Aha-Momenten.

Escape, Energie & Empathie: Technik zeigt Gefühle

Wer lieber Rätsel löst, ist beim „Escape Game – Atomenergie“ genau richtig. Gemeinsam mit dem Service-Roboter Wolly entdeckt ihr, wie Atomkraft funktioniert und welche Fragen sie aufwirft. Nur wer alle Puzzles löst, öffnet den geheimnisvollen Escape-Koffer. Die Termine: 7., 14., 21. & 28. November.

Musikalisch und tiefgründig wird’s beim „Musik Empathie-Labor“ (28. November). Hier trifft Wissenschaft auf Gefühl. Ein Mini-Konzert mit Klavier, eine offene Masterclass und Workshops der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) machen Musik persönlich erlebbar.

Nachhaltig genial: 3D-Druck einmal anders!

Am 17. November wird’s experimentell. Im Workshop „3D-Druck mal anders!“ lernen Kids ab 10 Jahren, wie man aus Holzspänen oder Kaffeesatz eine zähe Zauberpaste mischt und daraus kleine Kunstwerke formt. Statt Maschinenpower zählt hier Handarbeit, Muskelkraft und Fantasie.

Ob Escape Game, LEGO-City oder 3D-Druck mit Kaffeesatz – der TU Transformer Wien zeigt, dass Technik richtig Spaß machen kann. Familien, Kids und Teens können hier entdecken, wie spannend Wissenschaft ist, wenn man sie einfach ausprobiert.

Alle Infos, Termine und Anmeldemöglichkeiten: transformer.project.tuwien.ac.at