Ein gewaltiger Erfolg für Turnierdirektor Herwig Straka: Wimbledon-Sieger Jannik Sinner kommt nach Wien und führt ein hochkarätiges Feld an.

Gleich nach dem verlorenen US-Open-Finale gegen Alcaraz gab der Südtiroler Sinner bekannt, nach Wien zurückzukehren. Offenbar passt das Stadthallen-Turnier (18. bis 26. Oktober) dem sympathischen Südtiroler genau in den Spielplan. Denn ab 9. November wird er bei den ATP-Finals in Turin aufschlagen. Und Wien liegt ja am Weg nach Norditalien … Sinner will sich die Nummer-1-Position von Carlos Alcaraz zurückholen.

Sechs Top-10-Spieler

Der amtierende Australian-Open- und Wimbledon-Sieger führt eine prominente Liste an – außer ihm sind fünf weitere Top-Ten-Spieler dabei: Alexander Zverev (GER/ATP-3), Jack Draper (GBR/7), Alex de Minaur (AUS/8), Lorenzo Musetti (ITA/9) und Karen Khachanov (10). Zudem sind die Amerikaner Tommy Paul und Frances Tiafoe sowie Ex-Finalist und US-Open-Sieger Daniil Medvedev mit dabei. “Das Wiener Publikum darf sich einmal mehr auf ein sportlich hochwertiges Event mit einer Vielzahl spannender Partien freuen”, so Turnierboss Straka.

Sinner mag Wien

Hauptattraktion ist aber Jannik Sinner, der vermutlich am 22. Oktober ins Erste Bank Open einsteigen wird. Fünfmal war Sinner seit 2019 in der Stadthalle, 2023 konnte er den Pokal in die Höhe stemmen, nachdem er Medvedev in drei Sätzen besiegt hatte. Bei der anschließenden Siegerehrung wechselte Sinner von Englisch in seine Muttersprache: “Jetzt red’ ma amoi deitsch”, sagt er und hatte die Lacher auf seiner Seite. “Das ist ein Superturnier”, meinte er schon damals.

