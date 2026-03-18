Das neue Co-Working-Angebot von The Social Hub Wien bietet nicht nur modern ausgestattete Arbeitsplätze, sondern auch Begegnungsräume für Kreative, Start-ups und Anrainer, Ein Ort, an dem das Wiener Grätzlgefühl wieder auflebt und urbaner Lifestyle auf soziale Verantwortung trifft.

150 neue Co-Working-Spaces

Unweit des Wiener Riesenrads präsentiert sich The Social Hub Wien als Next-Generation-Co-Working-Space mit rund 1.200 Quadratmetern, auf denen fast 150 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Konzept vereint flexible Workspaces, fixe Büros und Tagespässe mit einer nachhaltigen Infrastruktur: Leihfahrräder, Heißgetränke, ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnessstudio und Ermäßigungen auf Übernachtungen in den über 20 Hubs Europas sind inklusive. Seit 2025 ist das Haus mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert und setzt damit ein starkes Zeichen für ökologische Verantwortung.

Ping-Pong als Community-Erlebnis

Ein Höhepunkt der Eröffnung am 18. März 2026 ist die interaktive Tischtennis-Intervention des Wiener Designers Valentin Bauer. Sie verwandelt Tischtennis in ein gemeinschaftliches Spiel. Drei eigens entwickelte Schläger gleichen Unterschiede im Spielniveau aus. Die spezielle ”Ringerl”-Tischtennisplatte setzt den Fokus auf Austausch statt Wettbewerb. So wird der Sport zum sozialen Treffpunkt, der sowohl bestehende Community-Mitglieder als auch neue Gäste zusammenbringt.

Hybrid-Hospitality in ganz Europa

The Social Hub ist eine europäische Hospitalitymarke, die Hotelaufenthalte, Gemeinschaftsräume und kreative Begegnungen vereint. Gegründet 2012 von Charlie MacGregor, verfolgt das Unternehmen ein nachhaltiges, soziales Konzept als zertifizierte B Corporation.

Der Wiener Hub reiht sich in über 20 Standorte von Amsterdam bis Glasgow ein, die neben Hotelzimmern auch Co-Working-Spaces, Tagungsräume, Restaurants, Bars und kulturelle Angebote bieten. Mit der TSH Talent Foundation und mehr als 6.000 jährlichen Veranstaltungen fördert The Social Hub gezielt soziale Innovationen und vernetzt Communities in ganz Europa.

www.thesocialhub.co/de/wien/