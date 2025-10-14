„Mit dem Saunafestival wollen wir Maßstäbe setzen. Unsere Gäste erleben an einem Wochenende die ganze Palette – von ruhigen bis zu exzentrischen Aufgüssen mit Musik, Düften, Storytelling und Showelementen.“

…erklärt Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini.

Unter die Besucherinnen und Besucher mischte sich auch Entertainerin und Influencerin Billie Steirisch, die sich die neue Saunakultur in Loipersdorf nicht entgehen ließ.

Stilvoll schwitzen: Sauna-Mode feiert Österreich-Premiere

Neben spektakulären Aufgüssen sorgte in diesem Herbst vor allem ein Trend für Aufsehen: Sauna-Mode. Loipersdorf präsentierte als erste Therme Österreichs modische Outfits für Sauna und Relaxzonen – stilvoll, dezent und funktional.

„Wir zeigen, was international im Trend liegt“, so Borckenstein-Quirini. „Viele Gäste wünschen sich Alternativen zum klassischen Nackt-Saunieren. Mit speziellen Textilien wie Kilts oder Tüchern bieten wir neue Möglichkeiten – hygienisch und ästhetisch.“

Damit greift die Therme einen Wandel in der Wellnesskultur auf: Sauna soll nicht nur gesund, sondern auch komfortabel und zeitgemäß sein.

Von „Dirty Dancing“ bis „Willy Wonka“ – wenn Aufgüsse zur Show werden

Elf preisgekrönte Saunameisterinnen und -meister verwandelten die Saunen in echte Bühnen. Neben entspannenden Klassikern wie dem „Guten-Morgen-Aufguss“ von Ditta Kiss, Staatsmeisterin im Team-Showaufguss, begeisterten auch kreative Show-Inszenierungen. Besonders beliebt waren Themenaufgüsse wie „Soufflé de Paris“ von Wiktoria Matusik, begleitet von einem echten Schokoladensoufflé, oder spektakuläre Performances zu „Willy Wonka“ und „Dirty Dancing“ – mit Licht, Musik und Choreografie.

„Die Saunawelt ist im Wandel“, erklärt Bernd Hofbauer, Dritter bei den Staatsmeisterschaften im Showaufguss. „Heute wollen die Gäste nicht nur entspannen, sondern auch staunen.“

Trend Longevity: Schwitzen für ein langes, gesundes Leben

Das Thema Longevity – also das gesunde, lange Leben – spielte beim Festival ebenfalls eine große Rolle. Regelmäßiges Saunieren wirkt sich positiv auf Kreislauf, Immunsystem und Stoffwechsel aus und hilft beim Entgiften.

„Unsere Gäste schätzen, dass wir das ganze Jahr über professionelle Saunameister im Einsatz haben und täglich geführte Aufgüsse ohne Aufpreis anbieten“, betont Borckenstein-Quirini. „Das ist Ausdruck unserer Leidenschaft für echte Wellnesskultur.“

Ergänzt wurde das Festivalprogramm durch Yin-Yang-Yoga, Wedelworkshops und die beeindruckende Naturkulisse des 15.000 Quadratmeter großen Schaffelbads – ein Rückzugsort für Körper und Geist.

Ausblick: Frühjahrsfestival 2026 steht schon fest

Nach dem großen Erfolg steht der nächste Termin bereits fest: Das Frühjahrs-Saunafestival im Schaffelbad findet von 17. bis 19. April 2026 statt. Wer also Lust auf stilvolles Schwitzen, internationale Saunatrends und Wellness mit Showfaktor hat, sollte sich diesen Termin schon jetzt vormerken.

©Thermenresort Loipersdorf