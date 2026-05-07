Am Freitag, dem 5. Juni 2026, heißt es „Stani vs. Loipersdorf“. Kabarettist und Entertainer Christian Stani tritt dabei in verschiedenen Bewerben gegen die Gäste des Thermenresorts Loipersdorf an. Wer am Ende die Nase vorne haben wird, bleibt spannend. Sicher ist jedenfalls: Spaß und Unterhaltung stehen an diesem Tag im Mittelpunkt.

Tausende Wasserbälle beim #WeAreWater-Fest

Sommerliche Stimmung wartet dann am Samstag, dem 4. Juli 2026, beim großen #WeAreWater-Fest. Tausende bunte Wasserbälle, entspannte Beats und echtes Sommerfeeling sorgen für einen besonderen Tag im Thermenresort. Gleichzeitig fällt dabei auch der Startschuss für den beliebten „Family Summer“.

Vorfreude ist garantiert

Die genauen Programmdetails und Einladungen zu beiden Veranstaltungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Wer sich sommerliche Erlebnisse und besondere Momente nicht entgehen lassen möchte, sollte sich die Termine aber schon jetzt im Kalender vormerken.