Besonders bemerkenswert ist, dass Loipersdorf nicht nur insgesamt die Nase vorn hatte, sondern auch in allen drei Teilbereichen Bestwerte erzielte: Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Ergebnis, das die hohe Qualität des Angebots und die konsequente Ausrichtung auf die Gäste unterstreicht.

Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini zeigt sich stolz:

„Diese Auszeichnung spiegelt die Zufriedenheit unserer Gäste wider. Sie zeigt, dass unser Anspruch – Qualität, Service und ein unvergessliches Thermenerlebnis – auch wahrgenommen wird.“

Erfolg mit Kontinuität

Der aktuelle Triumph ist kein Einzelfall. Bereits seit 2018 zählt das Thermenresort Loipersdorf regelmäßig zu den bestbewerteten Thermen Österreichs. Besonders eindrucksvoll: In den Jahren 2024 bis 2026 wurde das Resort gleich drei Mal in Folge zum Branchen-Champion gekürt.

Breite Studie mit klaren Kriterien

Der Branchenmonitor Österreich gilt als eine der umfassendsten Studien des Landes. Für die Ausgabe 2026 wurden rund 380.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 1.958 Unternehmen aus 184 Branchen ausgewertet. Berücksichtigt wurden ausschließlich echte Kundinnen und Kunden, die in den vergangenen drei Jahren Erfahrungen mit den jeweiligen Betrieben gemacht haben.

Vielfalt als Erfolgsrezept

Das Thermenresort Loipersdorf punktet nicht nur mit seiner Größe – es gilt als größte Therme Österreichs –, sondern vor allem mit seinem vielseitigen Angebot. Neben dem klassischen Thermen- und Erlebnisbad bietet das Resort auch das exklusive Schaffelbad für Gäste ab 16 Jahren. Ergänzt wird das Angebot durch Kulinarik, Fitness, Wellness und regelmäßig stattfindende Events.

Damit spricht das Resort unterschiedlichste Zielgruppen an – von Familien bis hin zu Ruhesuchenden – und setzt weiterhin Maßstäbe in Sachen Qualität und Service.