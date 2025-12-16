Diese Tradition des Herzens ist bereits 30 Jahre alt. Auch heuer besuchte Kinderbuch-Autor Thomas Brezina in Begleitung der Kinderfreunde die Kinderstation der Klinik Ottakring. Mit Buchgeschenken, herzlichen Gesprächen und Autogrammen bereitete er kleinen Patienten und ihren Familien eine besondere Freude.

Leuchtende Augen

„Die leuchtenden Augen der Kinder sind für mich das schönste Geschenk. Besonders berührt mich auch, dass mich heute Erwachsene ansprechen, die damals als Kinder hier lagen und sich noch an meinen Besuch erinnern“, betonte Brezina und lobte auch das Engagement des medizinischen Personals.

Tolle Partnerschaft

An Brezinas Seite war Christian Oxonitsch, der Vorsitzende der Wiener Kinderfreunde. Er würdigte die langjährige Zusammenarbeit und bedankte sich bei den zahlreichen Partnern, die diese Aktion ermöglichen. Von Seiten der Klinik waren Angela Zacharasiewicz (Kinder- und Jugendheilkunde), Direktor Peter Gläser, Pflegedirektorin Bianka Langmaier, Pflegedirektorin-Stv. Daniela Frey und Margarethe Maurer (Bereichsleiterin der Kinder-Abteilung) dabei.