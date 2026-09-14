Mit jedem Schritt ein starkes Zeichen für Tiere

Am Sonntag, 4. Oktober, steht die Prater Hauptallee ganz im Zeichen von Bewegung und Tierschutz.

Beim mittlerweile 15. Tierschutzlauf gehen Laufbegeisterte jeden Alters für den guten Zweck an den Start.

Vom Bambini- bis zum Hauptlauf

Was 2011 mit rund 100 Teilnehmern begann, hat sich längst zu einem Fixpunkt im Wiener Laufkalender entwickelt. Im Vorjahr wurde mit mehr als 1.500 Läufern sogar ein neuer Rekord aufgestellt. Heuer stehen fünf Bewerbe zur Auswahl: vom kostenlosen 100-Meter-Bambinilauf über den Schülerlauf bis zu den Hauptläufen über fünf und zehn Kilometer. Auch ein Nordic-Walking-Bewerb über fünf Kilometer wird angeboten.

Die schnelle, offiziell vermessene Strecke und Pacemaker bieten beste Voraussetzungen für persönliche Bestzeiten. Doch Organisatorin Lisa Klein von der Veganen Gesellschaft Österreich betont:

„Beim Tierschutzlauf zählt nicht die Zeit, sondern die Botschaft.“

Gemeinsam in Form kommen

Wer sich auf den großen Lauftag vorbereiten möchte, kann im September an vier kostenlosen Trainingsläufen teilnehmen. Diese finden am 9., 16., 23. und 30. September jeweils um 19 Uhr auf der Originalstrecke statt. Treffpunkt ist am Beginn der Prater Hauptallee nahe dem Praterstern. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Ein sportliches Highlight wartet zudem beim Veganmania Streetfood Festival von 18. bis 20. September auf der Donauinsel: Dort lädt Olympionike und Leichtathlet Andreas Vojta zu einem gemeinsamen Lauftreff ein.

Laufen für den Tierschutz

Neben den Bewerben erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm mit pflanzlicher Verpflegung, Infoständen, Kinderzelt und Live-DJ-Musik. Sämtliche Erlöse der Veranstaltung fließen in wichtige Tierschutzprojekte.

Der 15. Tierschutzlauf startet am 4. Oktober ab 10 Uhr auf der Prater Hauptallee auf Höhe der Meiereistraße.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.tierschutzlauf.at.