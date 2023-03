Time Magazine: Wien als Top-Reiseziel

Wien hat es als erste österreichische Destination unter die Top 50 Reiseziele des renommierten Time Magazine geschafft. Das amerikanische Magazin kürt seit 2018 seine „World’s Greatest Places“ – darunter Nationalparks, Insel und Weltmetropolen.

Wien sei einer der besten Orte der Welt, weil die Stadt fußgänger- und fahrradfreundlich sei. Den gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, die zahlreichen Grünflächen und das Stadtentwicklungsprojekt Seestadt Aspern hebt das Magazin besonders hervor. 2023 gibt es in Wien auch einiges zu feiern: 150 Jahre Weltausstellung im Prater und 300 Jahre Schloss Belvedere stehen dabei ganz oben auf den Time Magazine-Empfehlungen.

Schlemmerreise: Märkte und Neueröffnungen

Auch kulinarisch habe Wien einiges zu bieten. Der Kutschkermarkt in Wien Währing sei auch wegen der Atmosphäre einen Besuch wert. Extra erwähnt wird auch das Restaurant Neni der Familie Molcho am Naschmarkt – bekannt und beliebt bei den Wienern. Besonders hervorgehoben wir auch das Restaurant Kelsen im frisch renovierten Parlament.

Heuer bereits zum 4. Mal Top Reiseziel

„Einmal mehr führt der internationale Blick auf Wien die wahren Leistungen der Stadt in Fragen der Nachhaltigkeit besonders gut vor Augen“, freut sich Tourismusdirektor Norbert Kettner. Nach den Magazinen Condé Nast Traveler, Travel + Leisure und Town and Country ist Wien mit der Aufnahme in die Bestenliste der Time bereits das vierte Mal unter den Top-Reisezielen 2023.

https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2023/6261757/vienna/