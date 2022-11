Powerfrau und Schmuckenthusiastin

Die Österreichische Sängerin und Songwriterin Tina Naderer veröffentlicht ihre brandneue Single präsentiert Schmuck-Collab mit Maschalina Design.

Vom Gasthof auf die Bühne: Vor einigen Jahren begeisterte Tina Naderer nicht nur die Jury von The Voice of Germany, sondern auch die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernsehern. Heute ist sie eines der Nachwuchstalente Österreichs und performt auf den größten Bühnen des Landes. Aktuell feiert die gebürtige Niederösterreicherin die Veröffentlichung ihrer brandneuen Single „Nicht so schnell“, in der sie ihre Musikreise Revue passieren lässt. Zusätzlich präsentiert sie diesen November eine exklusive Ohrring-Collab mit dem Wiener Schmucklabel MASCHALINA.

MEET TINA NADERER

Anderen Menschen eine Freude zu bereiten, scheint Tina Naderer in die Wiege gelegt worden zu sein. Aufgewachsen im Gasthof ihrer Eltern in einem Vorort von Wien, verbindet die junge Sängerin bereits von Klein auf eine große Liebe zur Musik. Von der so typischen ersten Musikerfahrung in der örtlichen Musikschule, über Gitarren-, Chor- und Gesangsunterricht bis zur Gründung der eigenen Coverband mit 13 Jahren hat Tina Naderer bereits in allen Musikbereichen mitgemischt. Ihre größte Motivation: der Spaß an der Musik!

RISING STAR

„Alles begann mit ein paar roten Stühlen“ – Die Teilnahme bei The Voice of Germany 2017 veränderte das Leben der Künstlerin schlagartig. Gemeinsam mit ihrem Team ist es ihr in nur kurzer Zeit durch harte Arbeit gelungen, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ihre gefühlvollen und bedeutenden Songtexte schreibt Tina Naderer dabei selbst. Der große Durchbruch gelang der 26-jährigen 2021 mit ihrer Single „Bleibst du bei mir“, die in allen heimischen Radiosendungen vom Bodensee bis zum Neusiedlersee gespielt wurde und es in Österreich unter die Top 75 der internationalen Air Play Charts geschafft hat.

„Meine größte Quelle der Inspiration – auch in harten Zeiten – ist immer das Performen. Wenn ich auf der Bühne stehe, weiß ich, warum ich das tue, was ich tue. Das mag gerade für Personen, die mich gut kennen merkwürdig sein, weil ich nicht gerne im Mittelpunkt stehe, aber die direkte Rückmeldung des Publikums die man beim Performen erhält ist unbeschreiblich. Zu sehen, dass man durch seine Musik Personen etwas geben kann von dem man gar nicht wusste, dass sie es brauchen, egal wie viele Personen im Publikum stehen – das zeigt mir jedes Mal aufs Neue den Sinn hinter dem, was ich mache“, erzählt Tina Naderer.

„NICHT SO SCHNELL“

Songs mit Herz – Der österreichweite Durchbruch hat das Leben der jungen Künstlerin komplett auf den Kopf gestellt. Performances auf den größten Bühnen Österreichs, Radioauftritte und ein Gastjuror*innen Auftritt bei der TV-Castingshow Starmania sind dabei nur der Anfang. In ihrer neuen Single „Nicht so schnell“ gibt Tina Naderer Einblicke in ihr Leben, den turbulenten Einstieg ins Musiker*innen-Leben und blickt voller Freude auf das was die Zukunft noch so bringt. Aktuell plant die Sängerin im Dezember 2022 eine Tour mit Auftritten in Tirol, Salzburg und Wien.

TINA NADERER x MASCHALINA DESIGN

Als sehr vielseitige Powerfrau und Schmuckenthusiastin wagt Tina Naderer nun einen weiteren Schritt. Gemeinsam mit dem Wiener „fair jewelry“ Atelier MASCHALINA präsentiert die Künstlerin nun eine exklusive Ohrring-Collaboration. Die goldenen Kreolen tragen den Namen „Sunshine Hoops“ und sind ein wahres Herzensprojekt der jungen Künstlerin. Unverwechselbar mit einem genähten Stecker im klassischen, filigranen MASCHALINA Design sind die Pieces allesamt hand-made in Austria. Absoluter Hingucker des Ohrrings ist die herabhängende Süßwasserperle. Sie rundet durch ihr natürliches Finish die Kreolen gekonnt ab und machen sie zum perfekten Accessoire für jeden Look – von alltäglich bis elegant.

„Ohrringe sind mein Markenzeichen. Es vergeht kein Tag, an dem ich keine trage. Deswegen ist diese Kooperation ein echtes Herzensprojekt für mich. Es war mir dabei besonders wichtig, auch den Nachhaltigkeitsaspekt im Auge zu behalten – MASCHALINA ist mit seinem „fair jewelry“-Konzept der perfect match für mich“, so Tina Naderer.

PREIS: 59 Euro

Die neuen Tina Naderer x MASCHALINA „Sunshine Hoops“ sind ab Dezember exklusiv über den Universal Music Onlineshop erhältlich.

Tourdaten – Dezember 2022:

Kulturfabrik, Kufstein – 02.12.2022

Theater Akzent, Wien – 09.12.2022

K.U.L.T, Salzburg – 10.12.2022