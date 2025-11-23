Für den im 19. Bezirk traditionellen Charity-Weihnachtsmarkt lädt das Annemarie-Imhof-Komitee auch heuer wieder am 27. und 28. 11. in die Schlumberger Kellerwelten (Heiligenstädter Straße 39) ein. Der „Chary Ladies“-Chor unter der Leitung von Sängerin Sandra Pires sorgt mit Weihnachtsliedern für festliche Stimmung. Begleitend liest die österreichische Schauspielerin Olivia Silhavy weihnachtliche Geschichten für besondere Vorfreude auf die besinnliche Zeit. Der Reinerlös des Verkaufs von liebevoll selbst gefertigten Weihnachtswaren – wie Keksen, Schmuck oder Handarbeiten – kommt den Freizeiteinrichtungen des Wiener Hilfswerks für Menschen mit und ohne Behinderungen zugute.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

Donnerstag, 27.11.2025, 17–22 Uhr; 19 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“ und Lesung Olivia Silhavy

Freitag, 28.11.2025, 11–20 Uhr; 17 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“ und Lesung Olivia Silhavy

Ort: Schlumberger Kellerwelten, Heiligenstädter Straße 39, 1190 Wien