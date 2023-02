Wiener Eistraum: Eislaufen in den Semesterferien

Die Semesterferien haben für die rund 240.000 Schülerinnen und Schüler in Wien gestartet. Einige werden die Zeit nutzen, um ihre Ferien in der Stadt zu verbringen; andere zieht es auf die Pisten des Landes. Für all jene, die in Wien bleiben, bietet der Wiener Eistraum eine willkommene Ablenkung.

Vergünstigungen für Kinder

Wie jedes Jahr bietet der Wiener Eistraum während den Semesterferien Vergünstigungen für Kinder an. Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren können den Eistraum um nur 3,50 Euro erleben. Dazu benötigen sie nur den Ferienspielpass von WIENXTRA. Dieser liegt an allen Wiener Schulen auf und kann auch bei der Kinderinfo (MuseumsQuartier) oder der Jugendinfo (Babenbergerstraße) abgeholt werden. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass Kinder und Jugendliche das Angebot des Wiener Eistraum möglichst günstig in Anspruch nehmen können,“ so der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. „Von daher freue ich mich besonders, dass Kinder auch in den Semesterferien wieder die Möglichkeit haben, den Eistraum stark vergünstigt zu besuchen.“