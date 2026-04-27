Mit 297.000 Übernachtungen (+ 7 %) im März führen die eigenen Landsleute die Liste der Top-10-Märkte im bisherigen Jahresverlauf an, gefolgt von Deutschland (283.000, + 18 %), Italien (88.000, + 9 %), den USA (82.000, + 18 %), Großbritannien (55.000, + 2 %), Spanien (47.000, – 4 %), Frankreich (35.000, + 4 %), der Türkei (35.000, + 20 %), der Ukraine (30.000, – 1 %) und Polen (27.000, – 4 %).

2026 mit 7 % Plus

Bisher verläuft das Jahr touristisch gut. Es gab seit dem 1. Jänner 3.824.000 Übernachtungen – das bedeutet einen Zuwachs von 7 % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Nächtigungsumsatz ist auch gestiegen, wenn auch weit geringer – er kommt auf 140.988.000 Euro und einem Plus von 2 %.

60 % Hotel-Auslastung

Aktuell kann Wien noch mehr Gäste vertragen. Denn die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im März 60 % (3/2025: 58 %), jene der Betten 46,6 % (3/2025: 44,5 %). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis März) lag die Zimmerauslastung bei rund 54 % (1–3/2025: 53 %). Großereignisse wie der Vienna City Marathon oder der Song Contest im Mai helfen da natürlich.