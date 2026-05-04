Bei der Premiere der TOURISMUSSTARS im April wurde die DDSG Blue Danube im prachtvollen Schloss Schönbrunn geehrt. Damit rückt ein Wiener Traditionsunternehmen in den Fokus, das Genuss, Kultur und Lebensfreude auf einzigartige Weise verbindet und die Donau als Erlebnisraum neu definiert.

Stellvertretend für Tradition und Innovationskraft des Wiener Tourismusangebots freuen wir uns über die Auszeichnung der DDSG Blue Danube als ‚Eventlocation des Jahres‘. … Mit ihren Angeboten schafft sie Mehrwert für die Menschen in der Region und eine Bereicherung des Wiener Freizeitangebots“,

betonte Landeshauptmann Michael Ludwig beim Empfang der Ausgezeichneten im Wiener Rathaus.

DDSG-Schiffe als preisgekrönte Eventbühne

Mit dem Titel „Eventlocation des Jahres“ bestätigt die DDSG Blue Danube ihre Rolle als innovativer Leitbetrieb im Wiener Tourismus. Die Flotte verwandelt sich in eine flexible Bühne auf der Donau mit Panorama. Hinter dem Erfolg steht ein Konzept, das Tradition mit modernen Erlebnisformaten – von stilvollen Dinner-Cruises bis zu ausgelassenen Partyfahrten – verbindet.

Auch wirtschaftlich ist das Unternehmen der Wien Holding und des Verkehrsbüros auf stabilen Kurs. Nach einem besonders erfolgreichen Jahr unterstreicht die Auszeichnung die Bedeutung der DDSG als Impulsgeber für Freizeit, Tourismus und regionale Wertschöpfung.

„Die Prämierung als ‚Eventlocation des Jahres‘ gleich bei der Premiere der ‚TOURISMUSSTARS‘ ist eine besondere Würdigung unserer Arbeit und unseres Anspruchs, die Donau als außergewöhnlichen Erlebnisraum immer wieder neu zu inszenieren …“,

so DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Themenfahrten: Von Musik bis Urlaubsgefühl

Wer selbst an Bord gehen möchte, findet im aktuellen Programm eine beeindruckende Vielfalt. Mediterrane Abende wie die „Griechische Nacht“ oder „Italienische Nacht“ bringen Urlaubsflair auf die Donau. Musikliebhaber genießen Wiener Klassiker bei der „Musikalischen Reise durch Wien“ oder feiern bei Austropop- und Schlagerabenden.

Internationale Sounds liefern Formate wie die „Schwedische Nacht mit ABBA Hits“ oder die energiegeladene „Rock’n’Roll Cruise“. Tickets sind bereits ab 68 Euro für diese außergewöhnlichen Freizeiterlebnisse erhältlich.

ESC-Specials: Party feiern auf dem Wasser

Im Mai wird die Donau zusätzlich zur Eurovision Song Contest-Bühne. Die „Eurofan Day Cruise“ sorgt mit DJs und entspannter Atmosphäre für Festivalstimmung unter freiem Himmel. Höhepunkt ist die „Eurofan Night Cruise“, bei der die MS Admiral Tegetthoff zur schwimmenden Club-Location wird. Damit zeigt die DDSG Blue Danube eindrucksvoll, wie vielseitig moderne Schiffserlebnisse sein können.

tourismusstars.at

ddsg-blue-danube.at