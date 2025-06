Trauerminute: Um 10 Uhr stehen 900 Fahrzeuge still

Im gesamten ORF-Programm, in den Öffi-Haltestellen, Stationen und Fahrzeugen wird es um genau 10 Uhr ungewohnt leise. Denn es wird eine Gedenkminute für die Opfer von Graz abgehalten.

900 Fahrzeuge der Wiener Linien stehen plötzlich still. Doch keine Sorge: Es ist nichts passiert, sondern aus Solidarität wird innegehalten. Innegehalten für die Opfer des schlimmen Amoklaufs von Graz. Jene Fahrzeuge, die um 10 Uhr genau zwischen zwei Stationen sind, fahren noch bis zur Haltestelle. Das betrifft Bus, Bim und U-Bahn.

Allgemeine Trauer

“Die Wiener Linien trauern mit Graz, unser Mitgefühl geht an alle Betroffenen. Wir stehen zusammen”, so Öffi-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Auch Bürgermeister Michael Ludwig betonte gestern: “Die unfassbare Gewalttat an einer Grazer Schule hat uns alle tief erschüttert. Gerade in solchen schweren Situationen zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt in einer Gesellschaft ist. Dass wir einander beistehen, dass wir Empathie und Menschlichkeit leben.”

ORF-Sender gedenken

Ebenfalls um 10 Uhr unterbrechen ORF 1, ORF 2, , ORF III, ORF Sport+ und die Radios um 10 Uhr das Programm für eine Trauerminute. Seit gestern vormittag berichten Privatsender und öffentlich-rechtlicher Sender permanent über das schreckliche Ereignis.