Nova Rock 2025: So gelingt die stressfreie Anreise

Das Nova Rock Festival startet wieder voll durch – vom 11. bis 14. Juni treffen sich tausende Musikfans in Nickelsdorf. Damit die Anreise klappt und der Festivalspaß nicht durch Pannen getrübt wird, ist der ÖAMTC mit einem mobilen Pannenstützpunkt vor Ort. Hier sind die wichtigsten Tipps für eine entspannte Anfahrt und was bei Problemen am Festivalgelände zu tun ist.

Die Ost Autobahn (A4) ist die direkte Route zum Festivalgelände. Weil viele Besucher am Mittwoch anreisen, ist mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Um Staus zu vermeiden, rät der ÖAMTC, frühzeitig die richtige Spur zu wählen und keine abrupten Fahrstreifenwechsel zu machen. Bei starkem Andrang wird die Abfahrt Nickelsdorf gesperrt und der Verkehr über Mönchhof umgeleitet. Auch die ÖAMTC-Pannenfahrer sind auf den Zufahrtswegen verstärkt im Einsatz, um bei Pannen schnell zu helfen.

„ Kiss and Ride“ und Taxi – so klappt das Bringen und Abholen

Direkt zum Festivalgelände fahren dürfen Gäste, die Besucher:innen bringen oder abholen wollen, nicht. Stattdessen gibt es einen „Kiss and Ride“-Parkplatz am Sportplatz Nickelsdorf. Von dort bringen Shuttlebusse die Festivalgäste zum Haupteingang. Für den Heimweg steht nahe dem Gelände ein neuer Taxistand bereit, an dem vor allem Nova Rock Taxis mit garantierten Fixpreisen warten.

Öffentliche Verkehrsmittel: Der entspannte Weg zum Festival

Wer sich den Stress am Steuer sparen möchte, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Spezielle Nova Rock Sonderzüge fahren direkt von Wien Meidling nach Nickelsdorf ohne Zwischenstopp. Auch zahlreiche Buslinien bringen Besucher:innen zum Festival. Vor Ort pendeln Shuttlebusse zwischen Bahnhof, Ortsmitte Nickelsdorf und den Pannonia Fields.

Pannenhilfe am Festival: ÖAMTC ist zur Stelle

Der ÖAMTC erwartet viele Einsätze, vor allem am Ende des Festivals. „Meist fällt es erst knapp vor der Heimreise auf, dass der Autoschlüssel verschwunden ist oder die Batterie leer“, erklärt Andreas Müller vom ÖAMTC. Doch auch ungewöhnliche Fälle kommen vor: Von kaputten Leiterwägen über Kühlschränke bis hin zu Stromaggregaten – die Helfer sind mit guter Laune im Einsatz. Wer sein Fahrzeug nach Tagen nicht mehr findet, bekommt ebenfalls Unterstützung.

Tipps für ein pannenfreies Nova Rock

Energieverbrauch im Auto reduzieren: Kühlboxen, Radio und Klimaanlage sind Energiefresser und sollten zwischendurch ausgeschaltet werden.

Den Parkplatz gut merken oder die Koordinaten auf dem Handy speichern.

Einen Zweitschlüssel mitnehmen und an eine Begleitperson geben. Der ÖAMTC kann Autos zwar öffnen, aber nicht starten.

ÖAMTC-Mitglieder erhalten einen Schlüsselanhänger mit Funddienst-Funktion. Falls der Schlüssel verloren geht, kann er so leichter gefunden und zurückgegeben werden.

Weitere Infos zur Verkehrslage und zum Routenplaner gibt es unter oeamtc.at/verkehrsservice sowie in der ÖAMTC-App. So steht einem unvergesslichen Festivalwochenende nichts mehr im Weg.