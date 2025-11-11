Bis 21. Dezember bringt das Schnellschiff der Central Danube, einem Gemeinschaftsunternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, seine Gäste jedes Wochenende – freitags, samstags, sonntags sowie an Feiertagen – direkt vom Wiener Schwedenplatz in die festlich geschmückte Altstadt von Bratislava.

Entspannter Adventausflug auf der Donau

Die Adventfahrten mit dem Twin City Liner sind eine perfekte Gelegenheit, der vorweihnachtlichen Hektik zu entfliehen und in stimmungsvoller Atmosphäre auf die Feiertage einzustimmen. In nur rund einer Stunde erreicht man von Wien aus die slowakische Hauptstadt – und taucht ein in eine Welt aus Lichterglanz, Punschduft und traditionellem Kunsthandwerk.

Auf dem Hauptplatz von Bratislava erwartet die Besucher*innen ein klassischer Weihnachtsmarkt mit regionalen Spezialitäten wie Lokše, Kartoffelpuffer, Gänsefleisch, Zigeunerbraten, Strudel, Glühwein, Met und Punsch. Dazu sorgen musikalische und künstlerische Darbietungen auf der Bühne für festliche Stimmung.

Weihnachtszauber an mehreren Plätzen

Neben dem Hauptplatz laden auch der Hviezdoslav-Platz, der Milan-R.-Štefánik-Platz, der Hof des Alten Rathauses und der Primatialplatz zu einem gemütlichen Bummel ein.

Ein besonderer Tipp für alle, die es etwas ruhiger mögen: der traditionelle Weihnachtsmarkt bei der Burg Bratislava. Er liegt etwas oberhalb der Altstadt und bietet einen herrlichen Blick über die winterliche Donau. Von der Anlegestelle aus ist die Burg entweder mit einem historischen Bummelzug oder in etwa 20 Minuten zu Fuß erreichbar.

Fahrplan, Tickets und Preise

Die Adventfahrten finden von 28. November bis 21. Dezember 2025 jeweils freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen statt.

Abfahrt Wien (Schwedenplatz): 10.30 Uhr

Ankunft Bratislava: 11.45 Uhr

Rückfahrt Bratislava: 16.30 Uhr

Ankunft Wien: 18.00 Uhr

Preise pro Strecke und Person:

39 Euro (Hauptdeck Economy)

54 Euro (Captain’s Lounge)

25 Euro (limitiertes Red Ticket)

Kinder von zwei bis elf Jahren zahlen 50 Prozent Ermäßigung, Kleinkinder unter zwei Jahren reisen kostenlos mit. Lehrlinge erhalten während der gesamten Saison 50 Prozent Rabatt auf den Vollpreis.

Tickets sichern

Buchungen sind online unter www.twincityliner.com, telefonisch unter +43 1 904 88 80 oder direkt im Ticketshop bei der Schiffsstation City am Schwedenplatz möglich.

Also: Einsteigen, zurücklehnen und den Advent von seiner schönsten Seite erleben – mit dem Twin City Liner nach Bratislava! 🎄🚢