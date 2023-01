Typisch wienerisches Frühschoppen in Favoriten

Vergnüglich gehts am Sonntag in Favoriten zu. Denn der Kultur-Verein „Kultur 10“ lädt am 15. Jänner ab 11:00 Uhr zum „Frühschoppen“ ein. Vier Künstlerinnen und Künstler bringen dem Publikum einen typisch „wienerischen Ohrenschmaus“ dar.

Karten

Die Veranstaltung findet unter dem Motto „Lach‘ mit uns, sing’ mit uns…“ im Waldmüller-Zentrum in der Hasengasse 38 statt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, diese seien „zu leistbaren“ Preisen zu erstehen. Der Eintritt ist mit 15 Euro als „Musikbeitrag“ bemessen. Karten-Reservierungen unbedingt notwendig: Telefon 0660/46 46 614 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at .