Es wird tief gegraben: U5-Ausbau in voller Fahrt

Der Ausbau der U5 bis Hernals bringt nicht nur eine deutliche Fahrzeitersparnis – nach der Fertigstellung der U5-Station Frankhplatz ab 2026, wird die U5 als erste vollautomatische U-Bahn Wiens zwischen Karlsplatz und Frankhplatz in Betrieb gehen.

Die Tiefbauarbeiten für das Großbauprojekt U2xU5 laufen auf Schiene: Mit dem Tunnelanstich bei der ersten neuen U5-Station Frankhplatz wurde ein wichtiger Schritt in Sachen Öffi-Netzausbau getätigt – und die Tunnelarbeiten Richtung 9. Bezirk gestartet. Öffi-Stadtrat Peter Hanke, Saya Ahmad, die Bezirkschefin des Alsergrunds, und der Bezirksvorsteher des 8. Bezirks Martin Fabisch ließen sich diesen Meilenstein natürlich nicht entgehen. „Ich freue mich sehr, dass mit dem größten Klimaschutzprojekt der Stadt Wien allen Alsergrundern niederschwellig und günstig Mobilität ermöglicht wird“, zeigte sich Ahmad begeistert.

Klimaschutz & Komfort

Rund 100.000 Wiener werden in Zukunft in Gehdistanz zu einer U5-Station wohnen – und somit wird die umweltfreundliche Mobilität in der Stadt weiter ausgebaut. „Die U5 wird bis nach Hernals fahren, Öffi-Fahrgäste benötigen dadurch zum Beispiel vom Elterleinplatz bis zum Karlsplatz zukünftig nur mehr elf Minuten und kommen gegenüber heute doppelt so schnell an ihr Ziel“, weiß Peter Hanke um einen weiteren ­Vorteil der neuen Linie.