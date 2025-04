Ulli Sima: Seit 20 Jahren im Einsatz für ihren Bezirk

Ulli Sima wohnt seit fast 30 Jahren im 16. Bezirk und hat zahlreiche Projekte ins Leben gerufen. Am 27. April ist sie Spitzenkandidatin des Bezirks für die Gemeinderatswahl.

Sie kennt die vielen Seiten Ottakrings ­in- und auswendig, schließlich lebt Ulli Sima seit 28 Jahren im Bezirk. „Wahnsinnig gerne“, wie sie sagt. Sie liebt es, am Brunnenmarkt einkaufen zu gehen, mit dem Rad bis zum Wienerwald zu fahren oder durch die Ottakringer Weinberge zu spazieren.

Bezirksprojekte

Seit 2004 vertritt sie ihren Heimatbezirk auch als Stadträtin. Erst 16 Jahre als Umwelt-Ressortchefin, seit 2020 als Mobilitäts- und Verkehrsstadträtin. Entsprechend viele Projekte hat sie in Gang gebracht. Ihre Initiative „Raus aus dem Asphalt“ zeigt sich auf zahlreichen Plätzen und in vielen Straßenzügen im Bezirk. Stellvertretend seien etwa der groß umgestaltete Johann-Nepomuk-Berger-Platz und der Grünzug Wattgasse rund um den ­Familienplatz genannt.

Umbau der Thaliastraße

Das größte Umgestaltungsprojekt der letzten Jahre ist die 2,8 Kilometer lange Thaliastraße, die in drei Etappen zu einem einzigartigen „Klimaboulevard“ umgestaltet wird – mit verkehrsberuhigten Nebengassen, 240 neuen Bäumen, Sitzflächen und kühlenden Wasserspielen. Der letzte Abschnitt von der U3-Endstelle bis zur Johann-Staud-Straße wird bis zum Sommer fertiggestellt. Damit zeugt das Projekt auch von einer geglückten Staffelübergabe in der Zusammenarbeit der Stadträtin mit dem ehemaligen Vorsteher Franz ­Prokop und seiner Nach­folgerin Steffi Lamp.

Neue Radwege

Auch die Radwegverbindungen in Ottakring werden ­laufend verbessert, etwa mit einer zusammenhängenden, attraktiven Route vom 18. Bezirk über Hernals und Ottakring bis in den 14. Bezirk. In Kürze starten die Bauarbeiten für die Fahrradstraße Seeböckgasse, die über die Geblergasse eine durchgängige Radverbindung von Ottakring bis zum Gürtel bringt. Stets inkludiert: Begrünungs- und Kühlungs­maßnahmen entlang der ­Routen.

Ihre Märkte

Sima ist als Stadträtin auch für Wiens Märkte zuständig: „Gemeinsam mit dem Bezirk haben wir die Belebung des Brunnenmarktes forciert und seine Bedeutung als lokaler Nahversorger und beliebter Treffpunkt deutlich weiterentwickelt.“ So wurden Nord- und Südzeile des Yppenplatzes verkehrsberuhigt und noch mehr Platz für das lebendige Marktleben ermöglicht.

Großartige Idee

Europas längster Straßenmarkt zählt wöchentlich bis zu 100.000 Besucher und gilt als Vorzeige-Projekt. Ulli Sima kauft selbst regelmäßig dort ein, genießt die vielfältige Gastronomie und flaniert samstags gern über den lebhaften Markt. Mit der Einführung der sehr beliebten „Langen Nacht der Märkte“ hat Ottakring zudem ein pulsierendes Highlight im jähr­lichen Event-Kalender dazubekommen. „All diese Projekte gilt es, in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf“, betont die Otta­kringer Spitzenkandidatin.