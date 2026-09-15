Wer serviert das beste Gansl in ganz Wien?

Wenn es draußen wieder kühler wird, beginnt in Wiens Wirtshäusern eine der genussvollsten Zeiten des Jahres: die Gansl-Saison. Doch wo schmeckt das knusprige Martini-Gansl besonders gut?

Genau das möchte der Gastronomie Club Wien jetzt von den Wienerinnen und Wienern wissen.

Das beste Gansl der Stadt

Saftig, knusprig und mit den passenden Beilagen serviert: Beim perfekten Gansl hat wohl jeder seine eigenen Vorstellungen. Deshalb sind jetzt die Gäste gefragt. Welches Wiener Wirtshaus serviert das beste Martini-Gansl? Wo stimmt das Gesamtpaket und welcher Betrieb ist der persönliche Favorit?

Bei einer kurzen Online-Umfrage des Gastronomie Club Wien können Genießer ihren Lieblings-Gansl-Wirt nennen und verraten, was für sie ein richtig gutes Gansl ausmacht. Die Teilnahme dauert lediglich rund zwei Minuten, sämtliche Antworten werden anonym ausgewertet.

Mitmachen und genießen

Wer seine Stimme abgibt, hat außerdem die Chance auf einen genussvollen Gewinn. Verlost werden vier Gansl-Essen für jeweils zwei Personen sowie 30 Gastro-Gutscheine im Wert von je 20 Euro.

Initiatoren Wolfgang Ruckenbauer und Georg Zorga vom Gastronomie Club Wien wollen mit der Aktion herausfinden, welche Wirte bei den Gästen besonders hoch im Kurs stehen. Denn am Ende zählt vor allem eines: der persönliche Geschmack.

Also: Lieblingswirt auswählen, abstimmen und mit etwas Glück schon bald selbst wieder ein köstliches Gansl genießen.