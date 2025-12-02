Von 1. bis 24. Dezember setzen sie in kurzen Videobotschaften auf Social Media ein starkes Zeichen für Zusammenhalt – und zeigen, dass Solidarität in Wien keine Bezirksgrenzen kennt.

Ein Geschenk pro Tag – für Menschen in Not

Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Statt täglich ein Türchen zu öffnen, legen Teilnehmer*innen des umgedrehten Adventkalenders jeden Tag ein kleines Geschenk in einen Korb. Haltbare Lebensmittel, Hygieneprodukte, wärmende Kleidung oder liebevolle Kleinigkeiten – all das kommt Menschen zugute, die von Armut oder Obdachlosigkeit betroffen sind. Die Spenden werden an das Notquartier und Tageszentrum Nordlicht der Volkshilfe Wien in Floridsdorf übergeben.

Adventreise durch alle Bezirke

Jeder Tag im Dezember steht heuer im Zeichen eines Bezirks: Am 1. Dezember macht die Innere Stadt den Auftakt, danach folgen die Bezirke in chronologischer Reihenfolge. Die Bezirksvorsteher*innen erzählen in kurzen Clips, warum sie die Aktion unterstützen. Den Abschluss übernimmt Bürgermeister Michael Ludwig, der am 24. Dezember mit einem Weihnachtsgruß allen Danke sagt, die mitgemacht haben.

„Wien steht zusammen“ – Bürgermeister Ludwig dankt der Stadt

Für Bürgermeister Michael Ludwig ist die Aktion Ausdruck echter Wiener Werte:

„Weihnachten ist eine Zeit der Besinnlichkeit – und der Solidarität. Diese Werte gehören zur DNA unserer Stadt. Ich lade alle ein, beim umgekehrten Adventkalender mitzumachen und Menschen, die es im Leben schwerer haben, eine Freude zu bereiten. Wien hilft 365 Tage im Jahr, aber besonders auch zu Weihnachten.“

Ein starkes Signal der Bezirke

Auch die Volkshilfe Wien zeigt sich erfreut über den breiten Schulterschluss. Geschäftsführerin Tanja Wehsely betont:

„Der umgedrehte Adventkalender steht für gelebte Solidarität. Dass heuer alle Bezirksvorsteher*innen teilnehmen, ist ein starkes Zeichen für das soziale Miteinander. Mein besonderer Dank gilt Bürgermeister Michael Ludwig, der die Aktion am 24. Dezember abschließt und damit ein wichtiges Signal sendet.“

So einfach geht Mitmachen

Um Teil der Aktion zu sein, braucht es nicht viel: Einfach einen Korb oder Karton zu Hause aufstellen und täglich eine Kleinigkeit hineinlegen. Jede Spende zählt – und bringt ein Stück Wärme dorthin, wo sie besonders gebraucht wird.

Weitere Infos zur Aktion, Abgabestellen und eine Liste geeigneter Spenden auf: Umgekehrter Adventkalender – Volkshilfe Wien.

Die Social-Media-Clips werden laufend auf den Kanälen der Volkshilfe Wien veröffentlicht.