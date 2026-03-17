Bei der Vernissage führt der Fotograf persönlich durch die Ausstellung und gibt spannende Einblicke in die Entstehung seiner Bilder. Besucherinnen und Besucher erfahren dabei, wie viel Planung, Ausdauer und Leidenschaft hinter den spektakulären Aufnahmen stehen.

Auszeichnungen für beeindruckende Aufnahmen

Dass Wolfs Fotografien auch über das eigene Haus hinaus große Anerkennung finden, zeigen mehrere Auszeichnungen. So erreichte er beim Fotowettbewerb des Österreichischen Verbands für Fotografie (ÖVF) den 10. Platz. Auch beim Swiss Photo Club Wien konnte er überzeugen und wurde mit dem 8. Platz sowie einer „Honorable Mention“ ausgezeichnet.

Kreative Talente im Haus sichtbar machen

Die Ausstellung macht deutlich, welche kreativen Talente in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Häuser stecken. Nach der ersten Präsentation im Haus Gustav Klimt wird die Schau auch an weiteren Standorten zu sehen sein: im Haus Penzing und im Haus Schmelz.

Vernissage mit persönlicher Führung

Interessierte sind herzlich eingeladen, die Fotografien bei der Vernissage zu entdecken und mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen.

Unterm Sternenhimmel

Montag, 30. März, 15:00 Uhr

Haus Gustav Klimt

Felbigergasse 81, 1140 Wien