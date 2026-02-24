Ob kunstvolle Einzelstücke, raffinierte Dekorationen, ausgefallener Schmuck oder praktische Accessoires – Luttenberger beweist, dass vermeintlich Ausgedientes enormes Potenzial birgt. Mit viel Gespür für Materialien und Details entstehen neue Lieblingsstücke mit Geschichte.

Das Motto: Aus Alt mach Wow! Und genau das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Präsentation.

Exklusive Stoffe mit kaiserlichem Flair

Ein besonderes Highlight wartet auf alle DIY-Fans: Bei den Workshops kommen exklusive Stoffe und kunstvolles Papier aus dem Möbelmuseum Wien sowie aus dem Schloss Schönbrunn zum Einsatz. Materialien mit Geschichte werden hier zu neuen Designobjekten verarbeitet – kreativer kann Upcycling kaum sein.

Zehn Gratis-Workshops mit der Designerin

Wer selbst Hand anlegen möchte, hat dazu reichlich Gelegenheit: Ingrid Luttenberger persönlich lädt zu insgesamt zehn Workshops. Messebesucher können kostenlos teilnehmen, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich.

Hier heißt es: inspirieren lassen, ausprobieren und das eigene Unikat mit nach Hause nehmen.

Wohnen & Interieur

11. bis 15. März 2026

Messegelände Prater, Halle B, 1020 Wien

Täglich 10 bis 18 Uhr, Sonntag bis 17 Uhr