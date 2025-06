Urban Gardening am Friedhof: Gemüsebeete wachsen

Die Friedhöfe Wien setzen ihr erfolgreiches Gartenprojekt mit den Ackerhelden fort. Neue Gemüsebeete am Friedhof Neustift bieten ab sofort Platz für nachhaltiges Gärtnern in Bioqualität mitten in der Stadt.

Wiener Friedhöfe sind mehr als stille Orte der Erinnerung; sie werden zunehmend auch zu lebendigen Plätzen für Umweltbewusstsein und Gemeinschaft. Seit dem Start 2023 erfreut sich das Urban-Gardening-Projekt großer Beliebtheit. Nun wird das Angebot auf den Friedhof Neustift im 18. Bezirk ausgeweitet. Die ersten zehn neuen Beete sind bereits bepflanzt und übergeben, die Gartensaison kann beginnen.

Grünes Wachstum auf historischer Fläche

Die neuen Gartenflächen befinden sich auf ungenutzten Wiesenbereichen des Friedhofs Neustift, fernab von Gräbern. Hier können Kunden der Friedhöfe Wien auf 24 Quadratmetern Obst und Gemüse in Bioqualität anbauen. Alle Parzellen wurden von den „Ackerhelden“ vorbereitet und mit vorgezogenen Jungpflanzen ausgestattet. Werkzeuge, Pflegehinweise und persönliche Beratung machen das Projekt auch für Gartenneulinge attraktiv. Für 149 Euro im Jahr ist alles inklusive.

Ein Ort für Natur und Begegnung

„Unsere Friedhöfe sind Orte der Vielfalt und des Miteinanders“, sagt Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH. Das Urban-Gardening-Projekt trägt dazu bei, grüne Oasen in der Stadt zu stärken und neue Formen der Begegnung zu schaffen. Rund 75 % der bisherigen Nutzer haben ihr Beet für 2025 erneut gebucht – ein klares Zeichen für den Erfolg. Auch Jan Pech von den Ackerhelden ist überzeugt: „Urban Gardening macht Freude, schafft Bewusstsein und bringt Menschen zusammen.“

Gärtnern im Zeichen der Nachhaltigkeit

Das Gartenprojekt ist Teil der Umweltinitiative „Gemeinsam.SORGSAM.“ der Friedhöfe Wien. Es fördert nicht nur Eigenversorgung und Biodiversität, sondern auch den sozialen Austausch zwischen Generationen. Das Angebot ist exklusiv für Kunden mit einer Grabstelle auf einem der 46 städtischen Friedhöfe ganz einfach über das digitale Kundenportal „Digitales Grab“ buchbar.

Mehr Infos unter: www.friedhoefewien.at/urban-gardening