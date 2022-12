USA zu Besuch in Alterlaa: Wie wohnt Wien?

Der soziale Wohnbau in Wien ist weit über die Grenzen der Stadt berühmt. Selbst im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zeigt man sich ­beeindruckt. So durfte man im Wohnpark Alterlaa eine ­Delegation der New York State Democratic Party begrüßen.

Sehen und lernen

Die USA stehen in Bezug auf Wohnen vor großen Heraus­forderungen. Mieten werden immer unerschwinglicher und der Traum vom Eigenheim ist kaum mehr erfüllbar. So möchte man von den Erfolgen der Wiener Wohnbaupolitik ­lernen, die sich durch leist­bares Wohnen für alle, soziale Durchmischung und eine hohe ­Qualität der sozialen ­Infrastruktur auszeichnet.