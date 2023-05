Verkehrswende Wien: Hier gibt es weniger Autos

Eigentlich eine ganz einfache Rechnung: Wer auf ein eigenes Auto verzichtet, spart nicht nur Geld, sondern tut auch dem Klima etwas Gutes. Vor allem bei einem so gut ausgebauten Öffi-Netz wie in Wien fällt der Umstieg leicht. Wie eine aktuelle Auswertung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt, sinkt die Anzahl der Pkw in vielen Wiener Bezirken.

„In Wiener Bezirken insbesondere innerhalb des Gürtels ist der Rückgang der Anzahl der Autos bereits seit mehreren Jahren der Fall. In Wien können immer mehr Haushalte gut ohne eigenes Auto mobil sein“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Wiener Bezirke mit weniger Pkws

Die VCÖ-Analyse offenbart, dass die Anzahl der Pkw in 17 Wiener Bezirken im letzten Jahr zurückging. Margareten und Rudolfsheim-Fünfhaus sind dabei Spitzenreiter gemessen an der Bevölkerungszahl, mit jeweils weniger als 300 Pkw pro 1.000 Einwohner. Hier eine Übersicht der fünf Bezirke mit dem stärksten Rückgang:

Bezirk Abnahme der Pkw Landstraße -1.007 Pkws Rudolfsheim-Fünfhaus -636 Pkws Hernals -521 Pkws Margareten -517 Pkws Brigittenau -496 Pkws

Auch interessant ist der Blick auf die Wiener Bezirke mit dem niedrigsten Pkw-Motorisierungsgrad, also der Anzahl der Pkws pro 1.000 Einwohner: