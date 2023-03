Versuchung ohne Sünde: Vegane Torten aus Mauer

Genuss trifft auf gutes Gewissen. Die Liebe zu den süßen Versuchungen wurde Andrea Kargl fast in die Wiege gelegt. „Ich habe schon als kleines Kind immer mit meiner Oma gebacken.“ Bevor aus dieser Lei­denschaft aber ihr berufliches ­Erfolgsrezept werden sollte, verging einige Zeit. Erst führte sie ihre Karriere ins Marketing, bevor sie 2012 zu ihren Wurzeln zurückkehrte und die Konditormeisterprüfung ablegte. 2015 eröffnete sie in Mauer das ­Tortenstudio, dessen ausge­fallene Kreationen so manche Feier und Hochzeit versüßten. Doch dann kam die Pandemie und mit ihr ein Ende der ­Feiern, aber dafür eine Erkenntnis: „Der Umsatz ist eingebrochen und ich musste mir etwas Neues einfallen ­lassen.“ Die Idee dazu war naheliegend.

Veganes Sortiment

(C) Berger: Bei Andrea Kargl naschen das Auge und das gute Gewissen mit.

Die Tortendesignerin ernährt sich selbst vegan. „Ich hatte schon lange den Wunsch, ohne tierische Produkte zu backen – aber ganz ohne geschmackliche Einbußen.“ Gewünscht, getan. 2020 hat sie schließlich ihr Herzensanliegen verwirklicht und begon­nen, ein veganes Sortiment zu entwickeln. Den Anfang machten Zimt­schnecken. Es folgten Zebra-, Zitronen-, Schoko- und ­Karottenkuchen. Seit kurzem ergänzen ein gedeckter Apfelkuchen und ein saisonaler Kürbiskuchen ihr Angebot. Wer sich in Versuchung führen lassen will, ­bestellt die vegane Kuchen-Testbox. Sie enthält ein Stück von jeder der sechs Kuchensorten. Am bequemsten geht das im eben eröffneten Web­shop. Alle Infos findet man unter www.tortenstudio.at