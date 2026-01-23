Direkt gegenüber des Wiener Westbahnhofs entsteht mit der „VHS am Sophienpark“ ein neuer Standort der Wiener Volkshochschulen. Im Stadtquartier Sophie 7 lädt die VHS am 28. Jänner ab 15 Uhr zum großen Eröffnungstag ein.

Neugierige Besucher:innen können dabei nicht nur die modernen Kursräume kennenlernen, sondern auch gleich selbst aktiv werden: Auf dem Programm stehen zahlreiche Schnupperkurse – von Sprach- und Bewegungseinheiten bis hin zu Eltern-Kind-Angeboten. Zudem gibt es Gelegenheit, das VHS-Team persönlich zu treffen, Fragen zu stellen und sich über das vielfältige Kursangebot zu informieren. Der Eröffnungstag bietet damit die ideale Möglichkeit, den neuen Standort kennenzulernen und sich schon vor dem offiziellen Kursstart am 9. Februar ein Bild vom Angebot der neuen VHS in Neubau zu machen.

Die Schnupperkurse im Überblick

Sprachkurse

• Arabisch A1 zum Kennenlernen, 17:00 – 18:30 Uhr

• Italienisch A1 zum Kennenlernen, 18:00 – 19:30 Uhr

• Spanisch A1 zum Kennenlernen, 18:00 – 19:30 Uhr

• Chinesisch A1 zum Kennenlernen, 18:30 – 20:00 Uhr

• Spanisch Beratung und Einstufung, Uhrzeiten variieren

Bewegungs- & Tanzkurse

• Bauch-Beine-Po, 18:00 – 19:00 Uhr

• Stepptanz 50+ Schnupperkurs, 18:00 – 19:00 Uhr

• Zumba®, 18:00 – 19:00 Uhr

• Bollywood Dance, 18:30 – 20:00 Uhr

• Pilates, 19:00 – 20:00 Uhr

• Salsa-Fitness, 19:00 – 20:00 Uhr

Angebote für Kinder & Eltern

• Eltern-Baby-Turnen (10 – 18 Monate), 15:00 – 16:00 Uhr

• Malen für Kinder (6 – 10 Jahre), 15:00 – 18:00 Uhr

• Akrobatik für Kinder (4 – 6 Jahre), 17:00 – 18:00 Uhr

• Musikalische Frühförderung (4 – 6 Jahre), 17:00 – 18:00 Uhr

Weitere kostenlose Angebote

• Trompete zum Kennenlernen, Uhrzeiten variieren

• Vom Sophienspital zum Stadtquartier – Die Geschichte des Areals am Sophienpark, 17:00 – 18:00 Uhr

• 3 Jahre ChatGPT & Co: Was KI heute kann, wo sie an Grenzen stößt und wie sie unsere Arbeitswelt verändert, 18:00 – 19:30 Uhr

Eröffnungstag

28. Jänner, ab 15 Uhr

7., Neubaugürtel 8

Die Teilnahme an den Schnupperkursen ist kostenlos,

Anmeldung unter: vhs.at/amsophienpark