VHS Reparatur Cafés: Neuer Schwung für alte Schätze

Bei den VHS Reparatur Cafés trifft Nachhaltigkeit auf handwerklichen Charme – kostenlos, engagiert und mit einer ordentlichen Portion Geschicklichkeit. In der VHS Alsergrund, der VHS KunstHandWerk und im Demontage- und Recyclingzentrum (DRZ) finden wieder ab April Termine statt.

Wer hätte gedacht, dass scheinbar defekte Geräte ein zweites Leben beginnen können? In Wien verwandeln die VHS Reparatur Cafés in Zusammenarbeit mit dem Repair Team kaputt geglaubte Elektronik und Haushaltsgeräte in wahre Schätze. Statt sie achtlos wegzuwerfen, wird hier mit fachkundiger Unterstützung und viel Engagement repariert – und das ganz ohne Kosten. Damit setzen die Organisatoren ein starkes Zeichen für den Umweltschutz, schonen Ressourcen und fördern gleichzeitig das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren technischen Begleitern.

Von kaputt zu neuem Glanz

Das Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ wird in den Reparatur Cafés eindrucksvoll gelebt. Ob tragbare Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Handwerkzeuge oder batteriebetriebene Spielzeuge – hier finden auch scheinbar aussortierte Gegenstände wieder ihren Platz im Alltag. Sogar Kabel, Verlängerungsschnüre und Geräte, die von Fachwerkstätten nicht mehr angenommen werden, können hier auf Vordermann gebracht werden. Mithilfe moderner Techniken wie dem 3D-Druck entstehen oftmals passgenaue Ersatzteile, die das alte Gerät in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Freiwillige Helden und kluge Köpfe

Im Zentrum dieser Initiative steht ein Team engagierter Freiwilliger, das mit viel Fachwissen und unerschütterlicher Geduld Reparaturkunst zelebriert. „Mit jedem Gerät, das nicht im Müll landet, wird ein Beitrag zum Ressourcenschutz geleistet“, betont VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger. Diese Helden der Technik beweisen, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch im Alltag gelingen können – gewürzt mit einer guten Portion Humor, der dem oft ernsten Thema eine leichte Note verleiht.

Nachhaltigkeit trifft Zukunft

Die Reparatur Cafés leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, indem sie die Lebensdauer von Geräten verlängern und somit unnötigen Elektroschrott verhindern. Obwohl Geräte, die noch unter Garantie stehen oder als zu komplex gelten, meist nicht in den Genuss dieser Hilfe kommen, zeigt sich: Mit einem geschickten Handgriff ist oft mehr möglich, als man denkt. Die Initiative regt dazu an, den Kreislauf der Ressourcen wieder in Schwung zu bringen und weggeworfene Technik wiederzubeleben.

Termine und Orte

VHS KunstHandWerk

Schlossgasse 23, 1050 Wien

5.4., 10.5., 14.6. und 5.7.2025, jeweils 11–15 Uhr

VHS Alsergrund

Galileigasse 8, 1090 Wien

19.5., 16.6. und 21.7.2025, jeweils 17–20 Uhr

Demontage- und Recyclingzentrum (DRZ)

Vogtgasse 29, 1140 Wien

11.4., 16.5. und 20.6.2025, jeweils 14–17 Uhr

Weitere Informationen: www.vhs.at/reparaturcafe