Vibe des Wienerischen: Auf Tour mit “Hans und die Goldfisch”

Im Dritten ist ein Teil jener Band groß geworden, die das Erbe von Danzer, Ambros & Co mit „vü G’fühl“ und Können fortführt: Hans und die Goldfisch. Ein amüsanter Abend „auf Tour“ durch die Landstraße.

Die „Super-Group“ mit Wiener Schmäh feiert heuer ihr 10-jähriges Jubiläum. Wir sprachen mit Hans und die Goldfisch über den Boom des Singer- und Songwritertums mit Lokalkolorit, Wiener Seele und ihre Lieblingsplätze im Landstraßer Grätzl.

Nostalgisch: die Bandgründung

Konsti, Max, Michi und Benni sind in der Landstraße aufgewachsen. Arenbergpark und Wohnpark Rennweg waren jene Grätzl, in denen geträumt wurde: von der Musik, einer eigenen Band und wilden Live-Konzerten. Die damaligen Teenies kamen beim Lagerfeuer auf Jungscharlager zusammen. Fast schon ein Klassiker, wenn es um die „Geburtsstunde“ talentierter Bands geht. Im Laufe der Jahre stießen auch Lukas (ehemals Drummer von Wanda) – „Ihn haben wir am verlassen Wegesrand aufgelesen“, mein Konstantin lachend – und Piero – „Er kannte anfangs kein einziges Austropop-Lied!“– dazu. Der Rest ist Bandgeschichte. Einige wie Benni, Piero oder Max kamen von einer klassischen Instrumenten-Ausbildung wie Cello, Klavier oder Gitarre zu Pop und Rock. „Ich habe dann einfach so das Cello gegen den E-Bass getauscht“, meint Benni schmunzelnd.

Im Herzen drin, ein Stückerl Wien …

Die Liebe zum Austropop und dem Wienerischen wurde Hans und die Goldfisch in die Wiege gelegt. Die Platten der Eltern begleiteten die Kindheit. Hits von Falco, Danzer, Fendrich, STS, Ambros & Co – „Helden der Musik“, wie Lead-Sänger Konstantin betont – sind ihnen lieb und heilig. Das Wienerische, diese einzigartige Mischung aus kratzigem Charme, leichter Unleidlichkeit, schwarzem Humor und Seelentiefe, hat sie geprägt. Da liebt man natürlich auch den Heurigen, für waschechte Wiener eine Insel der Gemütlichkeit und des seeligen Vergessens. „Lukas schätzt den Wein, Konsti die Quetschn und das Wienerlied, auch die alten Lieder von Hans Moser“, betonen sie lachend. „Ich bin außerdem ein echter Wiener“, betont Sänger Konstantin schmunzelnd. Und führt aus: „So eine richtige Mischung aus allem – mit Urgroßeltern aus Böhmen.“

Live: pure Leidenschaft und „vü G’fühl“

Im Zuge des Booms des neuen Wiener Singer- und Songwritertums – man denke nur an Wanda, Voodoo Jürgens, dem Nino aus Wien, Seiler & Speer – wuchs auch bei Hans und die Goldfisch der Wunsch, mehr eigene Konzerte zu geben. Und solche Auftritte sind ein Live-Erlebnis, das viele in der Musik lange vermisst haben: die mitreißende Kraft von musikalischer Leidenschaft und „vü G’fühl“. Dafür werden auch alte oder gar rare Live-Mitschnitte von Konzerten legendärer Austropop-Stars genauestens studiert. Mit ihrem Cover-Mix aus „oidn Hadern“ und neuen Hits (von „Blume aus dem Gemeindebau“ bis zu „Bologna“) bringt die Band ihr Publikum zum euphorischen Tanzen und Mitsingen. Was ihnen dabei besonders gefällt? „Dass Musik alle vereint. Wenn sich alle, von 16 bis über 60, bei ,Für immer jung‘ in den Armen liegen und nur mehr rean …“

Im Dritten „auf Tour“: die Band-Favoriten

• Dritter zum Schlemmen

Gasthaus Wild, Wiener Cucina, 3er Restaurant & Café, Rochusmarkt (einfach „Leit schaun!“ gehen) …

• Auf einen schnellen Kaffee

Pappa e Ciccia (Rochusmarkt, Stand 3), diesels, Zuckergoscherl, „eigentlich in jedem Schanigarten auf der Landstraße“ (Michi) …

• Beste Konzert-Bühnen

Arena Wien („Nix is schena, ois unsa Arena“, der klassische Besetzungs-Schlachtruf von 1979 drückt es richtig aus), The Golden Harp …

>Band-O-Ton: „Es braucht mehr Bühnen im Dritten!“ Konsti betont: „Es ist spannend, dass am einen Ende des Bezirks die Arena liegt und am anderen das Wiener Konzerthaus. Eine Achse der Musik.“

• Richtig schön „versumpern“

diesels, Cooper’s No1, The Stellas …

• „Hood“ meiner Kindheit

Arenbergpark (Benni, Michi), Wohnpark Rennweg (Konsti: „Das war wie in einem Tiroler Dorf.“), Landstraßer Hauptstraße (Benni: „Weil sie so breit und weit angelegt ist, das war für mich in der Kindheit auch ein Stück Freiheit.“)

Die Band hat verraten, dass es bald neue Konzerttermine geben wird.

Laufend checken auf: instagram.com/hansunddiegoldfisch oder hansunddiegoldfisch.at