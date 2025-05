Vienna COMIX: Das Comic-Festival zieht in die Marx Halle

Die Vienna COMIX ist zurück – größer, bunter und mit neuem Schauplatz. Am 31. Mai und 1. Juni verwandelt sich die Marx Halle in ein Paradies für Comic-Fans. Mit internationalen Stars, über 140 Zeichner:innen, Mitmachstationen und Cosplay-Zonen ist das Kult-Event ein Muss für alle Generationen.

2025 bekommt Österreichs größtes fanbasiertes Comic-Event eine neue Bühne: die historische Marx Halle in Wien. Dort findet am Wochenende des 31. Mai und 1. Juni die Vienna COMIX statt – mit allem, was das Fan-Herz höher schlagen lässt. Mit mehr als 140 Künstler:innen, einer umfangreichen Artist Alley und Mitmachangeboten für Groß und Klein wird das Event erneut zum Treffpunkt der Szene.

Stargäste aus aller Welt – und aus Österreich

Comic-Größen wie Angelo Stano, John McCrea, Khary Randolph, Joanne Starer, Kari Korhonen und Ulrich Schröder geben sich die Ehre. Möglich macht das die enge Zusammenarbeit mit dem Italienischen Kulturinstitut und weiteren internationalen Partnern. Auch Österreichs Comicszene zeigt sich stark – unter anderem mit Michael Hacker und dem beliebten Almdudler-Comicteam.

Mitmachen, entdecken, feiern

Die Vienna COMIX ist mehr als nur Schauen – sie lädt zum Mitmachen ein. Ob Zeichenstation von STABILO, Kreativecken oder Vorträge: Hier ist für alle etwas dabei. Für Familien und junge Comic-Fans gibt es besondere Highlights wie das Zaubertrank-Brauen oder Mitmachaktionen der Fan-Gruppen.

Food-Trucks sorgen für Stärkung, Cosplay-Zonen für Staunen. Und beim beliebten #EuropaCafe von Europe Direct Wien gibt es kostenlose Heißgetränke und europäische Comic-Kultur zum Kennenlernen.

Eine ganze Woche im Zeichen der Comics

Bereits ab dem 26. Mai sorgt die Vienna COMIX WEEK in ganz Wien für kreative Stimmung – mit Ausstellungen, Performances, Präsentationen und Workshops. Wer noch tiefer in die Welt der Comics eintauchen will, ist hier genau richtig.

Tickets, Infos und Specials

Freikarten? Ja, die gibt’s! Eine limitierte Anzahl ist über die dabei! App erhältlich. Weitere Infos rund um Programm, Gäste und Tickets finden sich auf den offiziellen Websites viennacomixweek.at und viennacomix.at.

Veranstaltungsort:

Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Datum: 31. Mai 2025 (ab 12 Uhr) bis 1. Juni 2025 (bis 16 Uhr)