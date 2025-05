Ö3 Silent Cinema! In der Strandbar Hermann geht’s los

Der 2. Juni in Hermanns Strandbar am Donaukanal ist ein Pflichttermin für alle Cineasten und Nachtschwärmer! Danach beginnt die Tour durch’s ganze Land. Mit dem ultimativen Kino-Vergnügen.

Der Sommer wird heuer noch aufregender: Mit dem legendären Ö3 Silent Cinema startet am 2. Juni die Open-Air-Kinotour durchs ganze Land – und das mit einem ganz besonderen Konzept. Insgesamt 60 Stopps in Städten, Gemeinden und verstecken Paradiesen sind vorgesehen.

Ein Sommerabend im Kinosessel

Was macht das Silent Cinema so einzigartig? Es ist die perfekte Symbiose aus Natur, Musik, Film und Freiheit. Statt lauter Lautsprecher tragen die Besucher Funkkopfhörer, die ganz persönlich die Lautstärke steuern. So bleibt die Atmosphäre entspannt, privat – und trotzdem gemeinschaftlich. Während die Leinwand am Himmel leuchtet, können die Gäste sich ihre Lieblingssprache auswählen und den Sound auf ihre Ohrmuscheln abspielen.

Was läuft diesmal?

Noch besser: Bei Silent Cinema bestimmt das Publikum selbst, welche Filme gezeigt werden. Über den interaktiven Ticketshop läuft ein Online-Voting, bei dem je Veranstaltung vier Filme zur Auswahl stehen. Die Community stimmt ab, und der Siegerfilm wird direkt bekannt gegeben. Das sorgt für Mitmach-Feeling, Spaß und garantiert, dass nur die besten Kinohits auf die große Leinwand kommen.

Wien-Highlight am 2. Juni

Der Startschuss fällt am 2. Juni in der Hermann Strandbar, mitten in Wien. Dieser Spot ist perfekt, um den Sommer richtig einzuläuten: Meer, Sonne, Grill und im Hintergrund die große Leinwand, auf der bald die beliebtesten Filme der Saison flimmern werden. Für alle, die den Wiener Sommer Outdoor lieben – das ist das Event, das Sie nicht verpassen sollten.

Alle Termine im Überblick

Die Tour umfasst 60 Stopps – von Steiermark bis Vorarlberg, in den schönsten Ecken Österreichs. Für detailierte Infos, das komplette Programm und das Voting – schauen Sie gleich auf www.silentcinema.at vorbei!

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets, stimmen Sie ab und freuen Sie sich auf einen Sommer voller Film, Musik und besonderer Momente mitten in Wien!