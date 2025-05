Vienna COMIX: Manga-Prinzessin trifft auf Superheld

Am 31. Mai und 1. Juni 2025 verwandelt sich die Marx Halle in das Mekka für Comic-Fans, Cosplayer und Popkultur-Enthusiasten. Die Vienna COMIX lädt zu einem Wochenende voller Comics, Cosplay, Merchandise und mehr ein. Ein Muss für alle, die in ein Welt der Fantasie eintauchen möchten.

Die Vienna COMIX ist nicht nur eine Messe – sie ist ein Erlebnis. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat sich die Veranstaltung von einer kleinen Comic-Börse zu einer der bedeutendsten Comic-Conventions Europas entwickelt. Mit ihrem Umzug in die Marx Halle bietet die COMIX nun auf über 4.000 Quadratmetern Platz für ein vielfältiges Programm und zahlreiche Aussteller. Ob Comic-Neuling oder eingefleischter Fan – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Superhelden, Star Wars & internationale Stars

Die Vienna COMIX bietet ein abwechslungsreiches Programm mit über 140 Ausstellern für alle Altersgruppen. Besonders im Fokus stehen dabei die Themen Superhelden und Star Wars. Internationale Artists wie Angelo Stano (Dylan Dog), John McCrea (Hitman, The Boys, Hellblazer), Riccardo Nunziati (Diabolik), Dave Lung (Justice League Dark, Batman), Mahmud Asrar (Bug Wars, Avengers), Stevan Subic (Riddler, Conan, Tarzan), Paola Antista (Katzen!, Sorceline), Erwin Sels (Silberpfeil) u v.m. sind vertreten. Ein eigenes Disney-Special mit Künstlern wie Kari Korhonen, Henrieke Goorhuis und Ulrich Schröder (nur am Sonntag) lässt das Herz von Mickey- und Goofy-Fans höher schlagen.

Heimische Talente, Fan-Gruppen & Workshops

In der „Artist Alley“ präsentieren auch heimische Zeichner ihre Werke. Darunter das Team der ASH – Austrian Superheroes Comics mit Charakteren wie Captain Austria und Lady Heumarkt. Für Star Wars-Fans gibt es ein besonderes Highlight. Die „501st Legion“ und „Rebel Legion“ präsentieren originalgetreue Kostüme und eine beeindruckende Lichtschwert-Battleshow. Für alle, die selbst kreativ werden möchten, bietet die Vienna COMIX zahlreiche Workshops und Zeichenstationen. An der STABILO-Zeichenstation können Besucher unter Anleitung ihre eigenen Kunstwerke erschaffen. Zudem gibt es Workshops zu Themen wie Manga-Zeichnen, Figurenbemalen und Buchbinden, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Freuen dürfen sich Anime- und Cartoon-Fans auch auf exklusive Sammlerware, Panels, Selfies mit Fan-Gruppen (Star Wars, Ghostbusters, Jurassic Park …) und Signierstunden.

Gaming-Fieber, analoge Matches & Kulinarik

Neben Comics und Cosplay kommt auch das Thema Gaming nicht zu kurz. Im „KesselHaus“ können Besucher sowohl digitale als auch analoge Spiele ausprobieren und ordentlich zocken. Von Independent-Videogames bis hin zu Brett- und Kartenspielen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für das leibliche Wohl sorgen Food-Trucks mit einer Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, darunter auch südkoreanische Spezialitäten. Im Vorfeld der Vienna COMIX finden (26.–30.5., COMIC Week) auch zahlreiche Workshops und eine Ausstellung in Wien statt. Details dazu findet man auf der Website der Veranstaltung.

Vienna COMIX 2025

31. Mai 2025 (12–18 Uhr) und 1. Juni 2025 (10–16 Uhr)

Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Tageskarte: € 15,– | 2-Tageskarte: € 20,– | Kinder unter 13 Jahren: Eintritt frei

Karten nur vor Ort erhältlich, Barzahlung.

viennacomix.at