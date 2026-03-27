Der WienTourismus hat sich erneut selbst übertroffen und ein Soundprodukt geschaffen, das ebenso charmant wie ungewöhnlich ist: „Vienna Gold Noise“. Ein atmosphärisches Rauschen, warm, menschlich, berührend und durch und durch wienerisch. Wer bisher auf White Noise, Walgesänge oder Regenprasseln gesetzt hat, bekommt nun goldene Konkurrenz aus der Kulturmetropole.

Wenn Gold zu klingen beginnt

„Vienna Gold Noise“ ist Wiens Antwort auf den weltweiten Trend rund um Sleep- und Relaxsounds, aber natürlich mit dem berühmten Wiener Twist. Statt algorithmischem Hintergrundrauschen vermessen Forscher:innen der TU Wien die Goldnuancen ikonischer Wahrzeichen: Klimts „Kuss“, die Reichskrone in der Schatzkammer, das Gold im Teesalon der Staatsoper oder die Elemente der Otto-Wagner-Kirche.

Durch eine raffinierte Technik namens Data Sonification wurden die Lichtfrequenzen dieser Goldtöne in hörbare Klänge verwandelt. Musikprofessor Walter Werzowa, der sich mit der Kunst der Entspannung bestens auskennt, formte daraus vier einzigartige Schlaftracks. Warm, samtig, golden – ein Klang, der wirkt, als würde Wien selbst eine Gutenachtgeschichte ins Ohr flüstern.

Veredelt wird das Ganze von den summenden Stimmen der Wiener Sängerknaben und Wiener Chormädchen. Ihr entschleunigtes Brahms-Wiegenlied, kombiniert mit binauralen Beats und sanften Naturgeräuschen, erzeugt eine akustische Umarmung, die selbst notorische Nachteulen in Richtung Träumeland schickt.

Schlafen wie im Wiener Luxushotel

Wer Wien besucht, findet „Vienna Gold Noise“ bereits in zahlreichen Spitzenhotels: vom Imperial über das Park Hyatt Vienna bis zum Sacher. Manche Häuser platzieren die goldenen Klänge im Entertainment-System, andere überraschen mit einer Turndown-Karte und QR-Code zum Einschlummern.

Auch unterwegs begleitet der Sound seine Hörer. In allen ÖBB-Nightjets ist er im Railnet-Portal abrufbar, und ab Juni findet er sich ebenfalls im Unterhaltungsprogramm der Austrian Airlines auf Langstreckenflügen. Schon während der Anreise in den Schlaf sinken? Wien macht’s möglich. Und für alle Daheimgebliebenen gibt’s das Goldrauschen natürlich auch auf Spotify. Für Nächte, in denen der Schlaf einfach nicht kommen will oder für jene, die sich akustisch nach Wien träumen möchten.