„Der Aufenthalt in der Natur ist für mich das beste Heilmittel, das es gibt“, erzählt Pell. Besonders Wälder und Naturgebiete hätten nachweislich positive Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit. Doch gerade für Menschen mit Behinderung sei der Zugang zur Natur oft schwierig.

Naturerlebnis ohne Barrieren

Mit seiner neuen „Vienna Invertebrates Bird-Watching-Tour“ setzt Pell daher bewusst auf Barrierefreiheit. Die gesamte Route wird so gestaltet, dass auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen problemlos teilnehmen können.

„Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, geeignete Naturangebote zu finden.“

…so Pell.

Der leidenschaftliche Naturforscher kennt die Wiener Wildnis bestens: Für Forschungsarbeiten durchquert er regelmäßig zahlreiche Naturgebiete der Bundeshauptstadt. Dieses Wissen möchte er nun weitergeben – in entspannter Atmosphäre und angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer.

Vögel beobachten und entschleunigen

Im Mittelpunkt der Tour steht die Vogelbeobachtung. Laut Pell sei Bird-Watching ein Hobby, das grundsätzlich jeder Mensch ausüben könne. Das bewusste Wahrnehmen von Vogelstimmen und Bewegungen in der Natur wirke entschleunigend und stärke zugleich das Bewusstsein für den Artenschutz.

„Regelmäßige Ausflüge in die Natur können das Leben positiv verändern.“

…ist Pell überzeugt. Deshalb sei auf seinen Touren jeder willkommen – mit oder ohne Behinderung.

Pell engagiert sich für Tierschutz

Felix Pell engagiert sich auch aktiv im Tier- und Vogelschutz. Mit Veranstaltungen und Naturführungen möchte er Menschen für heimische Arten sensibilisieren und die Begeisterung für die Natur wecken.

Der Startschuss dafür fällt heuer mit der barrierefreien Bird-Watching-Tour – ein Angebot, das in Wien bislang Seltenheitswert hat.