Die Tage werden kälter und damit steigt auch die Vorfreude auf die vorweihnachtliche Stimmung in Wien, von der festlichen Weihnachtsbeleuchtung bis zur Eröffnung der ersten Adventmärkte. Das Vienna Marriott Hotel an der Wiener Ringstraße bereitet sich bereits in besonderer Weise darauf vor, denn am 14. November eröffnet dort Santa´s Xmas Factory. Der perfekte Ort, um sich nach dem Shoppen aufzuwärmen und bei Punsch und Keksen amerikanisch-festliches Weihnachtsflair zu genießen. An den Adventsamstagen geht es mit Live Musik von den „Voices of Marriott“ ganz besonders schwungvoll in Richtung Feiertage.

Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel: „In der Weihnachtszeit erstrahlt unser Haus im ganz besonderen Licht: Es glitzert und glänzt, wohin das Auge reicht. Mit der Santa´s Xmas Factory bringen wir schönstes austro-amerikanisches Weihnachts-Flair in unser Hotel und lassen unter unseren Gästen so richtig Festtagsstimmung aufkommen.“

Vom Christbaumschmuck bis hin zu Leckereien

Das Team der Marriott Patisserie weiß, wie sich die Wartezeit bis Weihnachten am besten versüßen lässt: mit handgemachten Keksen, zart-schmelzenden Kreationen und hausgebrannten Nüssen. Wer schon an Geschenke denkt, findet mit der Wiener Ringstraßentorte in der Holzgeschenkebox eine erste Idee. Genießen und gustieren lässt es sich am besten mit wärmenden Punsch.

Wer dem Weihnachtsbaum im heurigen Jahr gerne einen besonderen Kniff verleihen möchte, greift zu den originellen Christbaumkugeln im Marriott-Design. Vom Genuss mit dem Vienna Marriott Sekt bis hin zum nachhaltigen Plüschbären, der zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird, ist sowohl für Groß wie auch für Klein etwas dabei.

Live Musik an den Adventsamstagen

So richtig stimmungsvoll wird es an den Adventsamstagen, wenn die Sängerinnen des Vienna Marriott Hotel zu den Mikros greifen und ihr festlich-schwungvolles Repertoire präsentieren. Seit Kurzem teilen sich gleich fünf Top-Musikerinnen die Bühne im Vienna Marriott – abwechslungsreiches Programm von weihnachtlichen Klassikern über amerikanische Weihnachtshits bis hin zu schwungvollen Pop- und Rock-Nummern ist damit garantiert.

Zu hören sind die „Voices of Marriott“ an allen Adventsamstagen beginnend mit 29. November jeweils ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.